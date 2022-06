Nieuw seizoen ‘What we do in the shadows’

De vampierenkomedie ‘What we do in the shadows’ seizoen 4 komt er aan. Wat te verwachten?

De serie is oorspronkelijk gemaakt door FX, maar in Nederland zijn de eerste drie seizoenen te zien bij streamingdienst Disney+. Voor wie nog niet bekend is met de serie, we helpen je even op weg!

De serie is gebaseerd op de gelijknamige speelfilm van Jemaine Clement en Taika Waititi en geeft een blik in het dagelijkse nachtelijke leven van vier vampieren die al honderden jaren samen leven in een huis in Staten Island New York. Een cameraploeg maakt een documentaire over de vampieren en die docu is wat we zien.

Spoiler alert

Is je interesse gewekt, maar heb je de eerste drie seizoenen nog niet gezien, stop dan hier met lezen en ga snel bingen. Heb je de eerste seizoenen wel gezien lees dan hieronder verder over seizoen 4.

Energievampier

Het vierde seizoen van ‘What we do in the shadows’ start waar het vorige is geëindigd. De existentiële crisis van vampier Nandor en de wedergeboorte van energievampier Colin Robinson. De schrijvers en showrunners van de serie zeggen hierover tegen Variety dat zij zich afvroegen hoe Colin een energievampier werd, is hij zo geboren of is hij zo gemaakt?

Dus moest de energievampier dood en werd hij vervolgens herboren als baby Colin Robinson. Klassieke vampier Laszlo heeft hem ontdekt en ontfermt zich over hem.

Documentaire regels

De gekozen documentaire vorm wordt strikt aangehouden bij het filmen van de serie. Zelfs actiescènes worden vanuit één standpunt gefilmd alsof de documentaire filmploeg alleen maar registreert. Al geven de schrijvers in hun gesprek met Variety wel aan dat ze soms een close-up missen. De gekozen vorm is heilig.

Grote vraag voor de vaste kijker van ‘What we do in the shadows’ is wat er met Guillermo gaat gebeuren. De trouwe dienaar van Nandor wil dolgraag zelf een vampier worden, maar is curieus genoeg ook een vampiersjager.

De serie is inmiddels al verlengd voor een vijfde en zesde seizoen en een natuurlijk einde voor het verhaal ligt volgens hen in de toekomst van Guillermo. Wordt hij een vampier of niet?

Zoals gezegd kun je de eerste seizoenen van ‘What we do in the shadows’ in Nederland te zien op Disney Plus. Seizoen 4 gaat in internationaal op 21 juli in première op FX. Nederland zal later volgen.