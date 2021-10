Nieuw Timex horloge is ruim 40x goedkoper dan een Rolex

Van een afstandje is de nieuwe Timex Q Falcon Eye Reissue net een Rolex. Maar dan een klap goedkoper.

Het is niet ongebruikelijk in de wereld van horloges dat merken elkaar nadoen. Men kijkt vooral naar de grote merken, die toch het voortouw nemen. Dat is met tech niet anders. Kijk maar naar het aantal na-apers toen Apple met de AirPods kwam. Inmiddels zijn het aantal fabrikanten met AirPods look-a-likes niet meer op eend hand te tellen. In dat kader hebben we vandaag de nieuwe Timex Q Falcon Eye Reissue.

Groen is het helemaal en dat weet Timex als geen ander. De nieuwe Q Falcon Eye Reissue heeft een groene wijzerplaat. Het ontwerp lijkt sterk op de Rolex Oyster Perpetual met groene plaat. Maar waar je voor de Rolex meer dan 8.000 euro mag neertellen, kost de Timex slechts 179 dollar. En je kunt er nog de datum op aflezen ook.

Het uurwerk is 38mm groot en komt met een stalen band. Hoewel we nu oneerbiedig de vergelijking met Rolex maken, is de Timex eigenlijk een knipoog naar de Reissue van het merk uit de jaren zeventig. Dat vintage helemaal weer hip is onder de horlogefabrikanten hoeven we de liefhebber vast niet uit te leggen. Zo ook met de nieuwe Timex Q Falcon Eye Reissue.