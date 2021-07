Nieuwe Apple AirPods gaan volgende maand in productie

De nieuwe Apple AirPods gaan in augustus al uit de fabriek rollen en dit kun je verwachten.

Positief of negatief: Apple weet in ieder geval altijd de tongen los te maken. Zo ook wanneer ze in 2016 de AirPods onthulden. In plaats van de EarPods met draad die je bij je iPhone in de doos krijgt, zijn AirPods draadloze oortjes die je los moet kopen, voor een aardig stevige 180 euro. Het bleek echter een schot in de roos en de draadloze oordopjes verkopen nog steeds goed.

Dat terwijl er in die vijf jaar nog niet bizar veel is gewijzigd aan de AirPods. Het enige echt grote verschil met 2016 is dat je sinds 2019 ook kunt kiezen voor de geavanceerdere AirPods Pro. Deze zijn duurder, maar bieden dan betere noise cancellation en betere waterbestendigheid. Ook qua design is het een iets ander verhaal: een bredere en lagere case met oordopjes die wat weghebben van een föhn.

AirPods 2021

Volgens een rapport van Nikkei Asia zijn er nieuwe AirPods onderweg! Deze zouden al in augustus in productie gaan. Nikkei is kleinschalig met hun informatie, behalve dat er wel veranderingen op de planning staan. Wat deze veranderingen precies gaan zijn is nog even gissen. We hebben al wel eerdere info die wellicht een beeld kan schetsen.

Normale Pro’s

Geruchtmatig zouden de standaard AirPods namelijk gelijk geschakeld worden met de Pro. Qua design, dan. Zowel het design van de Pro met de rubber delen als de bredere case zou nu ook voor de normale oortjes gebruikt gaan worden. Dit om de twee gelijk te schakelen qua design en Pro-gebruikers alleen extra functies te geven.

AirPods Pro 2

Er komen nog wel meer radicale veranderingen aan voor de AirPods Pro, deze kun je verwachten in 2022. Verwacht hiervoor een compleet nieuw design en de laatste technologieën. Ook hier wordt het niet veel specifieker dan dat.

Zoals altijd dus afwachten en met een korreltje zout nemen. Wanneer de nieuwe AirPods van de band gaan rollen, zal Apple bekend maken hoe en wat precies.