Nieuwe fototechniek is tamelijk briljant en de resultaten verbazingwekkend - Apparata

Er is een nieuwe fototechniek gemaakt dat zo briljant is, dat oude foto’s eruit zien alsof ze gisteren zijn gemaakt. Check hier de resultaten.

Oude foto’s zien er altijd zo oud uit. Dit is op zich wel logisch natuurlijk, maar nu is er een techniek ontwikkeld waarmee deze oude foto’s tot leven komen. De foto’s van toen waren beperkt tot het vastleggen van details in zwart- wit. Ze konden dus maar een beperkte band van het kleurenspectrum vastleggen. Dit resulteerde in afbeeldingen van beroemde personen die niet nauwkeurig weergaven hoe ze er werkelijk uitzagen. Een nieuwe technologie die de foto’s opnieuw inkleurt zorgt voor griezelige levensechte foto’s!

Tesla via Time-Travel Rephotography

Resultaten

Als voorbeeld hebben de makers onder andere een oude foto van Abraham Lincoln (oud- president van Amerika) gebruikt. Dit is een vrij bekend persoon, die we allemaal kennen van grauwe zwart-wit foto’s. Op elke foto lijkt de beste man wel bejaard, maar dat is niet zo. Natuurlijk kwam dit door de beperkte camera’s die ze toen hadden, maar ook door de gevoeligheid van al het zichtbare licht. Alleen dan behalve het deel van het kleurenspectrum waar warme tinten zoals rood voorkomen. Net als onze huid.

Het gevolg hiervan is dat Lincoln er altijd oud uit ziet op de foto’s. Alle traditionele inkleuringstechnieken van vandaag houden hier geen rekening mee. Afbeeldingen worden ruisvrij gemaakt, verscherpt en kleur wordt op natuurlijke manieren toegepast. Maar ingekleurde foto’s introduceren niet opnieuw de natuurlijke verzachtende effecten van licht op de huid die oude zwart-witcamera’s gewoon niet konden vastleggen.

Lincoln via Time-Travel Rephotography

Nieuwe fototechniek

De techniek heeft zich in een paar jaar tijd razendsnel ontwikkeld en heet Time-Travel Rephotography. Het is gemaakt door een team van onderzoekers van de University of Washington, UC Berkeley en Google Research. Deze techniek levert indrukwekkende resultaten op door niet alleen kleur toe te voegen, maar ook door te verwijzen naar foto’s die zijn gemaakt met moderne digitale camera’s om correcties aan te brengen aan het uiterlijk van de menselijke huid. En ja, ze hebben gelijk: de resultaten zijn verbazingwekkend goed.