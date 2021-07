Nieuwe Gorilla Glass beschermt je smartphone camera

Gorilla Glass is populair materiaal dat fabrikanten gebruiken om je smartphone scherm te beschermen, maar ook je camera kan er gebruik van maken.

Kijk even naar de achterkant van je smartphone. Ja, de tijd van één kleine lens is wel voorbij. Tegenwoordig heb je een eiland aan lenzen achterop je telefoon. En dat is van glas, wat op termijn kan gaan krassen. Kortom, het is belangrijker dan ooit dat je smartphone camera’s een stukje bescherming krijgen. Want je wilt wel mooie foto’s en video’s blijven schieten.

Laat de nieuwste ontwikkeling van Gorilla Glass nu net met de bescherming van smartphone camera’s te maken hebben. De nieuwste innovaties zijn aangekondigd onder de naam Gorilla Glass DX en DX+. Niet alleen moet de kwaliteit van de camera erop vooruitgaan door het gekozen glas. Het beschermt tevens tegen krassen en verhoogt de duurzaamheid van de cameralens.

Klinkt allemaal top, maar wanneer kunnen we dit op nieuwe smartphones verwachten? Dat zal vermoedelijk niet lang meer duren, echter is op dit moment niet bekendgemaakt welke toestelen Gorilla Glass DX of DX+ krijgen. Verwacht het echter op de vlaggenschepen van de bekende merken. Daar is Gorilla Glass sowieso de norm. Kun je toch met een wat meer gerust hart je telefoon uit je handen laten kletteren, nietwaar.