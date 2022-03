Nieuwe Grand Theft Auto is (bijna) hier, dit moet je weten

Vannacht, precies om 12:00, zal de opgepoetste Grand Theft Auto V vrijgegeven worden. Dit is alles wat je erover moet weten.

Weet je nog, dat er slechts een paar jaar zat tussen de releases van Grand Theft Auto titels? Bij Grand Theft Auto V is dat niet het geval. Ja, er komt een nummer zes, maar die is wellicht nog jaren in ontwikkeling. Inmiddels is Grand Theft Auto V daarom al bijna tien jaar dé Grand Theft Auto-game. Waarom ook niet? De game is nog steeds aardig populair en kan nog steeds voor flinke inkomsten zorgen bij Rockstar Games. Never change a winning team…

Grand Theft Auto V ‘Next Gen’

In realiteit zit er echter een limiet aan hoe lang je een game kan uitmelken zonder grote veranderingen. Dat geldt ook voor de hardware waarop het gespeeld wordt. In 2013 kwam de game origineel uit voor de PlayStation 3 en Xbox 360, maar inmiddels is de levensspanne van de PlayStation 4 en Xbox One al achter de rug en is de PlayStation 5 en Xbox Series (S en X) al een tijdje uit. Daarom wordt Grand Theft Auto V voor de tweede keer ‘opnieuw’ uitgegeven. Dit keer exclusief voor de PlayStation 5 en Xbox Series X en Series S. Wat verandert er precies en moet je er opnieuw geld aan uitgeven? Wij zetten even alles voor je op een rij.

Op welke consoles?

Zoals gezegd: de nieuwe versie van Grand Theft Auto V is alleen te spelen op PlayStation 5 (Digital of normaal) en Xbox Series X en S. Opmerkelijk genoeg heeft Rockstar het geen seconde gehad over PC, terwijl die versie wel altijd bijdetijds is geüpdatet. Of je de nieuwste Grand Theft Auto V kunt spelen op PC, dat is niet bekend.

Hoe duur en wanneer?

Grand Theft Auto V wordt opgesplitst in Grand Theft Auto V en Grand Theft Auto Online. Laatstgenoemde is zo uit zijn voegen gebarsten dat het de moeite waard is om hem los aan te bieden. Beide games in één gaat je 39,99 euro kosten en enkel Grand Theft Auto Online kost 19,99 euro. Let wel: tijdelijk zijn deze prijzen gehalveerd. Dan kost de hele set je dus 19,99 euro en enkel Online 9,99. Online zal nog weer updates ontvangen in de toekomst, de reguliere game is op gameplay-gebied precies hetzelfde als wat hij was in 2013. Je kunt beide games al bestellen, de release is 15 maart. Wanneer dat is, is afhankelijk van de tijdzone. In Nederland dus over een paar uur, maar spelers uit Nieuw-Zeeland konden er vanmorgen al mee aan de slag.

Overzetten

Moet je dan weer opnieuw beginnen in Grand Theft Auto V of Online? Nee, zeker niet. Bij het kopen van Online zal er gevraagd worden om het migreren van je GTA Online-karakter. Deze zal overgenomen worden van je PS4 of Xbox One-account. Let wel: laatstgenoemden vervallen volledig. Wanneer je de nieuwe versie eenmaal hebt overgezet, kun je het account niet meer gebruiken op je oude consoles.

Wat krijg je?

Je zal dus wéér geld moeten uitgeven aan Grand Theft Auto V. Wat is er precies verbeterd?

Graphics

Ten eerste wordt er beter gebruik gemaakt van de hardware van de PS5 en Xbox Series X. De game ondersteunt namelijk 4k, HDR en 60 fps. 4k en 60 fps is, zoals bij vele andere games, een keuze. Je kunt dus in de instellingen kiezen tussen ‘fidelity’ en ‘performance’. Hieronder zie je het verschil. Links is kwaliteit of ‘fidelity’ (4k en 30 fps) en rechts is soepel of ‘performance’ (1440p en 60 fps). Doe vooral wat je zelf mooier vindt, maar als je mijn mening erover wil: je ziet vrij weinig verschil qua kwaliteit, terwijl 60 fps toch echt wel een stuk mooier is. Performance is dus de way to go.

Nieuwe content

Zoals gezegd zal dus deze versie van Grand Theft Auto V Online nieuwe updates ontvangen, maar je krijgt nu al een paar bonussen. Als je je karakter overzet vanaf je oude account, krijg je gratis bovenstaande auto, de Karin S95 (gebaseerd op de Toyota GT86). Daarnaast zijn er wat nieuwe auto’s te koop op de welbekende websites in de game, die natuurlijk wel veel van je zuurverdiende (in game) geld gaan kosten.

Als je een nieuw karakter aanmaakt, krijg je vier miljoen in-game dollar om je op weg te helpen. Daarvan mag je één miljoen in je zak steken. Die andere drie miljoen moet je gebruiken om van te voren een aantal gebouwen, voertuigen en services te kopen om je op weg te helpen. Daarna moet je zelf je centen verdienen.

Wat betreft overige nieuwe zaken is het vooral een aantal dingen die te maken hebben met je auto. Je wordt namelijk geïntroduceerd door Hao, een karakter die vaker in de game voorkomt. Je krijgt toegang tot zijn tuning-winkel waar je specifieke auto’s kunt aankleden met ‘Hao upgrades’. Daar worden ze sneller van en in het geval van de bovenstaande ‘livery’ (foto links), mooier. De andere foto is een nieuwe toevoeging voor alle auto’s: ‘kameleonkleuren’. Je hebt de keuze uit een aantal en deze mogen elke auto opfleuren die je wil. Hao zorgt ook voor nieuwe races, uitdagingen en missies.

Overig

Dat is het eigenlijk wel voor de nieuwste update van Grand Theft Auto V. Het zal aanvoelen als vroeger, maar dan iets mooier en iets soepeler. Iets meer… bijdetijds. Het is echter wel duidelijk een update en als je echt op zoek bent naar een goede opvolger, dan zal je nog een aantal jaar geduld moeten hebben. Voor een tientje is het best een leuke upgrade, maar verwacht geen radicale veranderingen. Wel verwachten we nog één of twee updates voor deze versie van Grand Theft Auto V alvorens het tijd is voor nummer zes.