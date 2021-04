Nieuwe iMac met kleur komt sneller dan je denkt - Apparata

Tijd voor een opfrisser in huis of kantoor met een iMac met een kleur? Nog heel even geduld dan, ze komen er bijna aan.

Apple is altijd conservatief geweest als het gaat om het uiterlijk van de Mac. Of het nu gaat om een iMac of een MacBook. Het design is, met minimale wijzigingen, grotendeels hetzelfde gebleven. Eigenlijk heeft het Amerikaanse techbedrijf uit Cupertino alleen met de iPhone geëxperimenteerd met kleurtjes, tot op de dag van vandaag.

Er komt binnenkort verandering in de strategie van Apple. Althans, als we de laatste geruchten mogen geloven. Volgens Twitter-gebruiker L0vetodream, die het vaker bij het goede eind heeft, komt de iMac met een kleur heel snel. Deze Twitter-gebruiker stelt aan de hand van een mysterieuze tweet dat Apple de nieuwe iMacs gaat onthullen op het Spring Loaded event.

Kleuren die voor de nieuwe iMac genoemd worden zijn onder meer groen, blauw en rosé. Het zijn kleurtjes die we enigszins ook al kennen van andere producten van het Amerikaanse techbedrijf.

Aanstaande dinsdag zal het Spring Loaded evenement van Apple plaatsvinden. Dat betekent dat de iMac met een kleur echt om de hoek staat, met nog een paar dagen te gaan. Dinsdag krijgen we het antwoord, want dan is de keynote. (via Appleinsider)