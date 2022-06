Nieuwe iPad Pro 2022 krijgt nieuwste snufjes

In de herfst komt Apple waarschijnlijk met een nieuwe iPad Pro. Vol met nieuwe snufjes én een nieuwe chip!

Vorige week werden we nog overspoeld door nieuws van Apple World Wide Developers Conference 2022 (WWDC). Nieuwe MacBooks, nieuwe chips, nieuwe OS, nieuwe iOS en nog veel meer. Maar dat is nieuws van vorige week, dus nieuwe geruchten voor de nabije en verre toekomst gaan alweer rond!

De goed ingevoerde Mark Gurman weet namelijk te melden in de Q&A sectie van Bloomberg’s Power On nieuwsbrief dat er een upgrade aan komt van de iPad Pro. In september of oktober 2022 zal Apple die aan gaan kondigen.

Nieuwe chip

Zowel de 11 inch als de 12,9 inch iPad Pro zullen worden voorzien van de volgende generatie M2-chips die Apple op het WWDC presenteerde. Die nieuwste chip uit eigen stal heeft zijn weg al gevonden naar de nieuwe MacBook Air en de 13 inch Macbook Pro en nu is in de herfst dus de iPad Pro aan de beurt.

Mark Gurman spreekt ook over een upgrade van het camerasysteem, wat hij daar precies van verwacht wordt niet helemaal duidelijk. Een extra lens, nieuwe software of een camera erbij, het kan allemaal. In ieder geval kun je een betere camera verwachten.

Draadloos laden

Een andere nieuwigheid die we kunnen verwachten is de ondersteuning voor draadloos laden. Het MagSafe oplaadsysteem dat we ook kennen van de iPhone komt volgens de voorspellingen van Gurman naar de iPad Pro. Dat voorspelde hij overigens vorig jaar ook al voor 2022, maar om dat werkend te krijgen moet ook het ontwerp flink aangepast. De metalen behuizing is niet ideaal voor draadloos laden en Mark verwacht dan ook een glazen achterpaneel voor de 2022 iPad Pro.

Een volledig glazen achterkant maakt de tablet natuurlijk wel veel zwaarder dus een gedeeltelijke vervanging zou ook kunnen. Bijvoorbeeld een glazen Apple logo aan de achterkant waarmee je de iPad Pro dan op de draadloze lader legt.

Om nog verder in de geruchten te duiken, wellicht kun je zelfs omgekeerd draadloos opladen. Dat wil zeggen dat je dan je iPhone of AirPods op de achterkant van je iPad Pro kunt leggen en die dan draadloos laden met stroom uit je tablet. Ook een grotere iPad Pro zou in ontwikkeling zijn, met een 15 inch scherm. Maar of die dan ook dit jaar nog verschijnt of volgend jaar, dat is nog even de vraag.