Nieuwe iPad wordt mogelijk vandaag gepresenteerd

De geruchten zijn sterk dat de nieuwe iPad van Apple vandaag wordt gepresenteerd bij het Apple-evenement.

Een nieuw gerucht suggereert dat Apple later vandaag zijn bijgewerkte ‘baseline’ iPad van de negende generatie zal presenteren. Natuurlijk als onderdeel van verschillende nieuwe product aankondigingen voor het “California streaming” –evenement.

Nieuwe iPad

De geruchten stapelen zich wel op, dus meestal zit er dan een kern van waarheid in. Volgens het Weibo-account @PandaIsBald, is Apple van plan om de nieuwe negende generatie ‌iPad‌ uit te brengen tijdens of mogelijk na het evenement van vandaag. Het apparaat zal naar verwachting een 10,5-inch scherm hebben en betere prestaties. Hiernaast, net als het huidige model, gaat het naar verwachting worden afgestemd op studenten en klanten die een betaalbare ‌iPad‌-optie willen.

AppleTrack vertelde eerder dat de huidige ‌iPad‌ van de achtste generatie nog steeds niet verkrijgbaar in verschillende winkels. De tekorten aan de ‌iPad‌ begonnen vorige week duidelijk te worden. Een aantal Apple-producten, waaronder Macs, iPhones en iPads, kampen momenteel met tekorten door het aanhoudende chiptekort.

Apple evenement

Tijdens het evenement zal de iPhone 13 centraal staan. Tevens zal de Apple Watch Series 7 aandacht krijgen. Mogelijk zullen we vandaag ook de nieuwe AirPods van de derde generatie zien. Veel van deze producten zullen waarschijnlijk tijdens het evenement zelf te zien zullen zijn. Maar Apple kan besluiten om andere producten via persberichten uit te brengen. Dat doet het bedrijf wel vaker.

Bloomberg gaf deze week al aan dat Apple mogelijk dit najaar een tweede evenement plant. Deze richt zich puur op de iPad en Mac. De ‌iPad‌ van de negende generatie is een van de twee ‌iPad‌-updates die voor het einde van het jaar het levenslicht zullen zien. De andere update is ook interessant. Dat is namelijk een opnieuw ontworpen iPad mini, waardoor het denkbaar is dat Apple zijn laatste evenement zou kunnen wijden aan de ‌iPad mini‌. Terwijl de meer incrementele baseline ‌iPad‌-verversing eerder wordt vrijgegeven.