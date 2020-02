Nieuwe iPhones lopen mogelijk vertraging op

Dat heeft te maken met reisrestricties.





Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Ook hier in Nederland ga je dat merken. Bijvoorbeeld elektronicawinkels die minder producten op voorraad hebben dan gebruikelijk. Het heeft ook gevolgen voor lanceringen van nieuwe producten.

Zo kan het zomaar zijn dat de nieuwe iPhones pas later op de markt komt dan gepland. Volgens Reuters is het gebruikelijk dat engineers van Apple in de eerste maanden van het jaar naar China vliegen voor overleg. Men heeft onder meer overleg met partners als Foxconn.

Voor de Amerikanen is het echter niet mogelijk om in China te komen. Het is niet bekend of Apple inderdaad met problemen heeft te maken op dit vlak, maar het klinkt plausibel. Zolang er geen grijp is gekomen op het coronavirus zijn vertragingen niet ondenkbaar. Ook de productie is een uitdaging met fabrieken die deels niet operationeel zijn of zelfs helemaal stil liggen.

Diverse topmensen binnen Foxconn kunnen niet eens aan het werk door het coronavirus. Met het Chinese nieuwjaar zijn ze naar familie op bezoek geweest. Terugkeren naar huis is echter niet mogelijk door de beperkte reismogelijkheden.