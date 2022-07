Nieuwe Macbook Air met M2: kopen of juist niet?

Apple start vandaag de officiële verkoop van de nieuwe MacBook Air met M2 chip. Maar is dat de versie die je moet hebben?

Vandaag is het echt zover. De verkoop van de nieuwe MacBook Air met M2 chip is nu officieel gestart. Bestellen kon al een week, maar vanaf vandaag wordt er echt uitgeleverd.

Hoe zat het ook al weer? De vernieuwde MacBook Air met de M2 chipset is in twee smaken te bestellen. Prijzen voor de M2 Air beginnen bij 1.519 euro. Je krijgt dan een 8‑core CPU, 8‑core GPU, 8 GB centraal geheugen en 256 GB SSD‑opslag.

De tweede versie bestaat uit een 8‑core CPU, 10‑core GPU, 8 GB centraal geheugen, 512 GB SSD‑opslag. De prijs voor dit model begint bij 1.869 euro. Uiteraard kan het allemaal nog veel gekker en duurder, maar dit is de basis.

MagSafe oplader

Wat was er verder nog nieuw? Nou, onder andere de iconische wigvorm van de Air is definitief verleden tijd. Hij heeft een sterk verbetert liquid retina scherm, verbeterde camera en de batterij houdt het een hele dag vol. En ondergetekende is ook enthousiast over de terugkeer van de MagSafe oplader.

Maar de grote vraag is natuurlijk, is dit dé MacBook die je moet hebben. Ja natuurlijk, het nieuwste is het beste, toch? Maar er zijn wel een paar nadelen. De levertijd bijvoorbeeld. Door het tekort aan chips is er een levertijd. Bestel je vandaag in de Apple Store, dan heb je hem pas op zijn vroegst over een maand. Bestel je de versie met M1 chipset kun je vandaag nog naar de Apple Store om hem op te halen.

MacBook met M1 chipset

Daarnaast is de prijs wel een dingetje. De MacBook Air is het instapmodel van Apple en daarmee normaal gesproken de goedkoopste laptop in het aanbod. Die titel gaat momenteel echter naar de MacBook Air met M1 chipset.

Bij de Apple Store is die er vanaf 1.219 euro. Ga je een beetje online rondshoppen kan dat nog wel wat goedkoper. Die vorig jaar geïntroduceerde laptop is echt geen stakker, gewoon een hele potente computer die voor heel veel mensen ruim zal voldoen.

MacBook Pro

Je kunt ook overwegen om juist de andere kant op te kijken, richting de MacBook Pro. Wil je net iets meer op je Air met M2 chip (meer intern geheugen, 1TB SSD) dan zit je al gauw over de 2.000 euro. Een 14 inch MacBook Pro is in meerdere winkels prima te vinden voor net iets meer dan 2.000 euro. Oké, met M1 chip, maar in de praktijk zal hij sneller zijn dan de Air. En niet onbelangrijk, je hebt een stuk meer extra poorten aan de zijkant.

Iedereen wil natuurlijk altijd het nieuwste van het nieuwste. De MacBook Air met M2 chip is het nieuwste van het nieuwste. Maar is dat ook wat je nodig hebt? Even rondkijken en goed afwegen lijkt dus wel de moeite waard. Het is best bijzonder dat het aanbod wat al beschikbaar was bij Apple nog zo goed voldoet. Zeker het overwegen waard als je snel aan de slag wilt met je nieuwe MacBook.