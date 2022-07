Nieuwe MacBook Air met M2 nog deze week te bestellen

Apple heeft officieel bekendgemaakt wanneer je de nieuwe MacBook Air met M2 chipset kunt bestellen.

Aanstaande vrijdag is het zover. Hou de online Apple Store dan in de gaten. Vanaf 14:00 zal het mogelijk zijn om een pre-order te plaatsen voor de nieuwe MacBook Air met M2. De officiële verkoop start op 15 juli.

De vernieuwde MacBook Air is in twee configuraties te verkrijgen. Als je voor de M2 chipset gaat tenminste. Het model is ook nog verkrijgbaar met de M1. Prijzen voor de M2 Air beginnen bij 1.519 euro. Je krijgt dan een 8‑core CPU, 8‑core GPU, 8 GB centraal geheugen en 256 GB SSD‑opslag.

Het tweede model bestaat uit een 8‑core CPU, 10‑core GPU, 8 GB centraal geheugen, 512 GB SSD‑opslag. De prijs voor dit model begint bij 1.869 euro. Natuurlijk kun je ook nog zelf een configuratie maken door via de online configurator voor een aparte samenstelling te kiezen. Afhankelijk van je gekozen configuratie kan de prijs dan nog behoorlijk omhoog schieten.

De duurste MacBook Air met M2 heb je voor 3.019 euro. Dan beschikt de laptop over 24 GB RAM geheugen en 2 TB SSD-opslag. Dit is dan de versie met de Apple M2‑chip met 8‑core CPU, 10‑core GPU en de 16‑core Neural Engine. Een behoorlijk pittige prijs voor een Air, maar daar staat ook puike hardware tegenover.