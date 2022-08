Nieuwe Nintendo 64 game: The Spy Who Loved Me

The Spy Who Loved Me is een mod op de klassieker GoldenEye 007, gemaakt door fans van James Bond.

Je kunt natuurlijk de nieuwste games spelen op je PC, Xbox Series X of PlayStation 5. Maar het spelen van een klassieker heeft ook zo’n zijn charmes. En wat als je nu een klassieke game neemt en daar iets heel nieuws van maakt? Dat is precies het geval met de Nintendo 64 game GoldenEye 007.

Fans van James Bond hebben deze game beetgepakt en een mod gemaakt. De mod is een compleet nieuwe game genaamd The Spy Who Loved Me. De film met Roger Moore in de hoofdrol heeft voor het eerst zijn eigen game gekregen. Het verhaal van de film is verwerkt in de game.

Via een emulator is de mod te spelen in 4k met 60 frames per seconde. Als je een Nintendo 64 bezit kun je de mod ook op de console spelen. YouTuber Graslu00 heeft een video geupload waar je de game in actie kunt zien. Toegegeven, dat ziet er wel heel erg vet uit.

Fans van The Spy Who Loved Me zullen zeker de iconische scènes uit de film herkennen in de mod. Zelfs als je niet van plan bent de mod te spelen is het de moeite waard om even de video te kijken.