Nieuwe OPPO smartphones – goede hardware voor lage prijs

OPPO heeft vandaag twee nieuwe smartphones gepresenteerd. Dit zijn de A72 en A52.

Moderne hardware, een funky behuizing en een scherpe prijs. Zo omschrijft OPPO zijn twee nieuwe smartphones binnen de A-serie van het Chinese merk. De nieuwe A72 is per direct leverbaar, voor de A52 moet je nog even geduld hebben.

OPPO A72

De OPPO A72 beschikt over 4 GB RAM en 128 GB ROM. De OPPO A52 komt overigens met 4 GB RAM en heft 64 GB ROM. De A72 heeft een 5000mAh-batterij in combinatie met een 18W snellader. Verder beschikt het apparaat over ‘reverse charging’, waarmee de nieuwe OPPO smartphone een ander toestel kan opladen. Verder heb je met de A72 dubbele speakers,

De OPPO A72 komt met een 6.5-inch 1080P Neo-display. Er zit ingebouwde camera aan de voorkant en er is sprake van een screen-to-body ratio van 90,5%. De resolutie bedraagt 2400×1080 pixels met een 405 PPI-pixeldichtheid.

Daarnaast heeft de A72 een 48MP Ultra HD-hoofdcamera en een 8MP ultragroothoeklens. De selfiecamera bestaat uit een 8 MP lens.

OPPO A52

Dan die andere nieuwe smartphone van OPPO, de A52. Deze heeft een 6.5-inch display met een screen-to-body ratio van 90,5%. De OPPO A52 beschikt over vier camera’s, waaronder een 12 MP hoofdcamera, 8MP ultragroothoeklens en twee 2 MP portretlenzen. De 16 MP selfiecamera zit verwerkt in een punch hole in het display.

De 5000mAh accu is volgens OPPO goed voor een hele dag aan bruikplezier. Via Fast Charging kan de batterij snel worden opgeladen. Het toestel ontgrendelen gaat via de vingerafdrukscanner aan de zijkant.

Prijzen en beschikbaarheid

De OPPO A72 in Twilight Black en Aurora Purple met 4 GB RAM + 128 GB ROM is per direct verkrijgbaar bij MediaMarkt, T-Mobile, Ben, Tele2 en Mobiel.nl voor €269. Het toestel is binnenkort tevens verkrijgbaar bij Coolblue en KPN.

De OPPO A52 in Twilight Black met 4 GB RAM + 64 GB ROM is vanaf volgende week te krijgen bij MediaMarkt, Coolblue en Mobiel.nl voor €219.