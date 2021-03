Nieuwe personages en old- school wapens in Fortnite - Apparata

Het nieuwe seizoen van Fortnite gaat vandaag van start met nieuwe wapens en personages zoals Lara Croft. Check ze hier.

Fortnite, het nieuwe seizoen (hoofdstuk 2, seizoen 6), gaat vandaag van start en heet ‘Primal’. Nieuwe speelbare personages, zoals Lara Croft zullen in de game verschijnen. Ook spelen met old- school wapens kan in het nieuwe seizoen. Na het einde van de Zero Crisis Finale, dit is een unieke solo- missie waarbij gamers proberen om breuken in de werkelijkheid te herstellen, gaat het verhaal verder. Deze breuken worden veroorzaakt door een energiebol.

Tijdens de finale zond de bol een mysterieuze puls uit die het eiland in een primitieve wildernis veranderde waar wrede dieren en volgzame prooien leefden, van woeste wolven tot tamme kippen. Alle moderne technologie verdween hierdoor. Wat overbleef waren traditionele wapens, waaronder jachtgeweren en pijl en bogen. Nu kan je deze vinden in de game, maar de wapens kan je ook maken wat wel gaaf is. De pomp shotgun is gelukkig ook weer te gebruiken!

Epic Games

Personages en dieren

Zoals we kennen uit Fortnite zijn er nieuwe crossover- personages. Hier zien we de alom bekende survivalist Lara Croft. Ook de Braziliaanse voetballer Neymar komt in het spel terug. Het is de vraag of dit voldoende is om het succesvolle seizoen 5 te overtreffen. Als je een Battle Pass koopt, krijg je ook veel nieuwe skins en cosmetische items. Enkele voorbeelden hiervan zijn Raven van DC Teen Titans, Spire Assassin en Robo Ray.

In het nieuwe seizoen komen ook dieren voor. Je kunt deze ‘farmen’ voor materialen. Botten kan je bijvoorbeeld gebruiken voor om verschillende objecten te maken. De dieren die naar het spel komen zijn Wolf, Boar, Frog, Spire Guardian en Chicken.