Nieuwe Rolex GMT Master II combineert groen met zwart

Rolex verraste deze week door een opmerkelijke variant van de GMT Master II aan te kondigen.

Het is geen zwarte bezel, het is geen groene bezel. Het is een groen-zwarte bezel in het geval van de Rolex GMT-Master II. Ook het Zwitserse luxemerk heeft deze week een aantal aankondigingen. Daar is deze Master het meest opmerkelijke van.

Dit Rolex-model heeft al allerlei varianten achter de rug zitten. Bekende combinaties zijn bijvoorbeeld rood en blauw met de bijnaam Pepsi. Of geheel in het groen met de bijnaam Sprite. Welke bijnaam men gaat verzinnen voor deze nieuwe Master is nog maar de vraag. Wat is typisch groen en zwart? Ik zou het niet weten.

Het 40 mm grote horloge is in elk geval een aandachtstrekker. Uiteindelijk is het persoonlijk of ook gecharmeerd bent van het ontwerp. De retailprijs is iets meer dan 10.000 euro voor de groen-zwarte Rolex GMT-Master II.

Maar dat is als je geluk heb er eentje bij de dealer te kunnen kopen. Vaak worden dit soort horloges op de grijze markt aangeboden voor veel hogere bedragen.

Voluit heet dit model Oyster Perpetual GMT Master II. De mechaniek heeft een reserve van 70 uur. Rolex heeft de nieuwe Master direct in de markt gezet en is dus vanaf nu verkrijgbaar.