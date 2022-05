Nieuwe Samsung-chip voor dashcam gaat een autoleven mee

Belangrijk bij een dashcam is dat hij lang kan opnemen. De nieuwe Samsung-chip doet dit! Lees hier hoe lang deze mee kan gaan.

De levensduur is superbelangrijk als je op zoek bent naar een dashcam-geheugenkaart. Samsung denkt dat het misschien een van de langst meegaande kaarten tot nu toe heeft. Het merk heeft de volgende generatie Pro Endurance micro SD-kaarten geïntroduceerd met tot 16 jaar continu opnemen.

Samsung-chip voor dashcam

De 16 jaar is voor de 256GB-versie – de kans is groot dat je een nieuwe auto koopt, voordat het flashgeheugen op is. Kaarten met een lagere capaciteit gaan niet zo lang mee (het 128 GB-model gaat ‘slechts’ acht jaar mee), maar dit zou je toch moeten helpen om frequente vervangingen te voorkomen. De oudere kaarten gingen overigens maar maximaal vijf jaar mee. Dit is dus echt een stap voorwaarts.

Alle nieuwe kaarten kunnen lezen met snelheden tot 100 MB/sec en schrijven met 30 MB/s of beter. Het zou dus geen problemen moeten hebben met het vastleggen van 1080p- of 4K-beeldmateriaal. Samsung zegt dat de kaarten bestand zijn tegen vallen, magneten, water en extreme temperaturen,

Prijs

We hebben alleen nog de dollarprijzen, maar ga er maar vanuit dat het dezelfde prijzen gaat kosten in euro’s. De Pro Endurance-lijn is vanaf nu beschikbaar, beginnend bij $ 11 voor een geheugenkaart van 32 GB en oplopend tot $ 55 voor het topmodel van 256 GB.