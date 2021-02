Nieuwe Samsung smartphone met enorme batterij - Apparata

Niet letterlijk, maar Samsung werkt aan een enorme batterij voor je smartphone die heel lang mee gaat.

Iedereen kent het. Zit je lekker te appen of te gamen, is je batterij op. En dat soms twee keer per dag als je echt fanatiek bent. De nieuwste smartphones slurpen dan ook energie door alle functies en scherpe schermen die ze hebben.

Galaxy F62

De volgende smartphone die er aan komt van de Zuid- Koreaanse fabrikant is de Galaxy F62, gemaakt voor de midrange markt. De specificaties liggen nu op straat en volgens Mysmartprice krijgt de Samsung smartphone een enorme batterij mee.

Dit zal dan het tweede toestel worden in de nieuwe Galaxy F- serie, naast de F41. De nieuwe F62 krijgt echter betere specificaties mee en een groter amoled- scherm van 6,7 inch. Omdat het een smartphone is uit de betaalbare serie zal het komen met een fhd+ resolutie.

Lang leven de batterij

Het echte nieuws komt van de batterij, mits de geruchtenmolen het juist heeft. Want volgens de informatie die nu gedeeld wordt, heeft de accu een vermogen van mogelijk 7.000 mAh en dat is niet gering. Sterker nog, dit is één van de grootste accu’s die Samsung ooit in een smartphone geplaatst heeft. En hopelijk heeft Samsung geleerd uit het verleden, bij de batterij van de Note 7 ging het namelijk mis. Het is niet goed voor de reputatie van een smartphone bedrijf als de accu’s in de fik vliegen, dus vermoedelijk neemt Samsung nu het zekere voor het onzekere en test de accu’s uitvoerig gedurende een lange tijd.

Hoe de accu straks opgeladen gaat worden weten we nog niet. Ook de oplaadtijd is nog onduidelijk, maar wat we wel weten is dat de F62 met 6 GB aan werkgeheugen komt en 128 GB aan interne opslagruimte. Verkrijgbaar in de kleuren groen en blauw. Achterop zit een cameramodule met vier sensoren en één daarvan met 64 megapixels. Uiteraard zal de smartphone met Android 11 komen.

Of deze betaalbare smartphone naar Nederland komt is nog afwachten. Meestal worden ze gemaakt voor India, waar ze veel verkocht worden. Echter, in de toekomst kunnen bij succes deze enorme accu’s tevens in andere Samsung smartphones komen. Zodat ook wij langer kunnen appen, gamen, Insta checken, autoblog lezen enzovoorts, enzovoorts.