Nieuwe Super Nintendo World pretpark heeft eigen Mario Kart

Eentje om de planning te zetten mocht je een vakantie naar de westkust van Amerika boeken. De nieuwe Super Nintendo World!

Als je op vakantie gaat kan het zomaar zijn dat je een pretpark meepakt. Het ligt er natuurlijk maar net aan waar je naartoe gaat. In Parijs kun je Disneyland bezoeken en in Orlando, Florida stikt het van de pretparken. Als je in Los Angeles bent kun je een bezoek aan Universal Studios Hollywood overwegen. Het park krijgt een toffe uitbreiding in vorm van Super Nintendo World.

Het nieuwe themagedeelte binnen het pretpark opent in het begin van 2023. De bouw is momenteel volop in gang. Allerlei attracties in het thema van Nintendo staan straks klaar om bezocht te worden.

Gaaf is onder andere een Mario Kart attractie die in virtual reality beleeft wordt. Laatstgenoemde is al te vinden als attractie in Super Nintendo World Japan en komt dus ook naar het park in de Verenigde Staten. Hoe je Mario Kart op deze manier kunt beleven check je het filmpje hieronder.

You’ve never experienced Mario Kart like this! Ride through iconic courses, throw shells, and collect coins to beat Team Bowser when #SuperNintendoWorld opens at Universal Studios Hollywood in early 2023. https://t.co/293xXB5RDG pic.twitter.com/Ry2q3GhbcO — Universal Studios Hollywood (@UniStudios) June 2, 2022

Super Nintendo World bestaat al een tijdje in Japan, maar komt dus ook naar locaties buiten het land. Naast de Verenigde Staten komt het themapark ook naar Singapore.