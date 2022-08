Nieuwe VR headset Meta komt in oktober

Mark Zuckerberg heeft de nieuwe virtual reality headset, Meta Quest Pro, aangekondigd voor oktober dit jaar.

De ontwikkeling loopt al een tijdje en staat bekend als Project Cambria. Deze werknaam wordt waarschijnlijk ingewisseld voor Meta Quest Pro. Het apparaat zal in oktober verschijnen heeft Mark Zuckerberg gezegd in The Joe Rogan Podcast.

Meta organiseert ieder jaar het evenement “Connect”. De verwachting is dat the Zuck hier de nieuwste gadget aan de wereld gaat tonen.

Breaking! The new Quest Pro (Project Cambria) is launching in October. This has just been confirmed by Mark Zuckerberg on The Joe Rogan Podcast. pic.twitter.com/3SJnGTbd9S — Nathie @ Gamescom (@NathieVR) August 25, 2022

Virtual reality

Zuckerberg verklapte de lancering toen het in de podcast ging over virtual reality. Hij gaf aan dat het volgende apparaat wat in oktober uitkomt een paar grote functies heeft.

Je hebt straks de mogelijkheid om een soort oogcontact te hebben in virtual reality. Hij kan je gezicht volgen, want je avatar is niet alleen een statisch, stilstaand ding. Als je glimlacht, fronst of pruilt, of wat je uitdrukking ook is, dan kan de nieuwe headset dit realtime naar je avatar vertalen.

Verder verklapt hij weinig, maar we weten wel al dat er een high-res kleurenscherm in de Meta Quest Pro zit en augmented reality waarbij je het gevoel hebt dat je midden in een virtuele wereld staat. En laat Meta nou net bezig zijn om zo’n wereld te bouwen onder de naam Metaverse. Al zijn de meningen over Metaverse op dit moment nog wel wat verdeeld.

Dure gadget

Over de prijs heeft Mark nog niets losgelaten, maar omdat het een luxe device wordt zal hij niet goedkoop zijn. De verwachting is dat er later wel goedkopere versies komen, want er zijn er in totaal vier aangekondigd. De Metaverse moet natuurlijk wel voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar worden.

De huidige Quest kost zo’n 400 dollar en dat betekent waarschijnlijk dat de Pro daar een stuk boven zal komen te zitten. Daarnaast is niet alleen Meta hard bezig met een VR bril. Ook de PlayStation VR2 is in ontwikkeling en de coltruien van Apple zijn er ook druk mee. De verwachtingen voor virtuele werelden als de Metaverse zijn dus hoog.

Benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen in de nabije toekomst en of de mensen er ook op zitten te wachten. Wellicht is ook dit zoiets waar we allemaal behoefte aan blijken te hebben, zonder dat we ons daar nu al van bewust zijn.