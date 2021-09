Nieuwste iRobot Roomba voorkomt een trein aan kak in huis

Koop je een robotstofzuiger, heb je het tegenovergestelde van een opgeruimd huis. De nieuwste iRobot Roomba voorkomt dat.

Als jij van huis bent kan de iRobot Roomba, zoals zoveel robotstofzuigers, lekker z’n gang gaan. Je komt thuis in een stofvrij huis. Echter perfect zijn dit soort slimme stofzuigers niet. Al helemaal niet als het aankomt op huisdieren die vrij bewegingen in huis als jij naar school of werk bent.

Natuurlijk laat jij je hond netjes uit, maar honderd procent uitsluiten dat het een keer misgaat in huis kun je niet. Het laatste wat je wil is dat de robotstofzuiger in de kak van je hond of kat gaat rijden. En dit vervolgens vrolijk overal door het huis gaat verspreiden tijdens een ritje. De nieuwste iRobot Roomba is slim genoeg om dit soort ellende te voorkomen.

Aan de hand van allerlei soorten poep en data heeft iRobot de Roomba geprogrammeerd om uitwerpselen van huisdieren te kunnen detecteren. Vervolgens zal de stofzuiger eromheen rijden, in plaats van te kiezen voor een aanvalsstrategie. iRobot noemt het P.O.O.P. Die fantastische afkorting staat voor Pet Owner Official Promise.

Voor 849 dollar heeft iRobot de nieuwe Roomba in de markt gezet. Zo kunnen ook eigenaren van huisdieren met een gerust hart een robotstofzuiger overwegen. Als de huisdieren het ook daar mee eens zijn natuurlijk..