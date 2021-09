Nieuwste Super73 heeft de looks van een Porsche

Als jij de geschiedenis van Porsche goed kent kun je deze Super 73 enorm waarderen. Wij in elk geval wel.

Fietsen ontwerpen kunnen ze bij Super73 in Californië wel. Hoewel de fiets iets typisch Hollands is, staan de meeste Nederlandse merken niet bekend om hun unieke design. Uitzonderingen daargelaten uiteraard. De Super73 met een Porsche uiterlijk gaat nog een stapje verder. De overtreffende trap van cool!

De kenner heeft het natuurlijk allang gezien. Deze Super73 heeft de looks van een Porsche 935 racer. De livery is geïnspireerd op het uiterlijk van de Porsche 935 waarmee Kremer Racing in 1979 de 24 uur van Le Mans wist te winnen. De Kremer Racing livery is door de jaren heen vaak hergebruikt op tal van auto’s, maar op een e-bike is nieuw voor ons.

De basiskleur van de Super73 Porsche is turquoise, met de typische Kremer Racing kleuren zoals rood, paars en oranje die terugkomen op delen van het frame. Het Amerikaanse e-bike merk is nog een stapje verder gegaan om het geheel uniek te maken. Denk aan een Alcantara afwerking voor het stoeltje, een kleine brandblusser en gouden wielen.

Ik hoor je denken, wat kost dat dan? Nou, daar komt het slechte nieuws om de hoek kijken. De Porsche is een one-off die Super73 niet in deze vorm gaat verkopen. Je kunt wel een Super73-S2 aanschaffen en de Porsche look namaken.