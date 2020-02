Nike onthult nieuwe zelf strikkende schoenen

Generatie 2.0, die een stuk comfortabeler werken in vergelijking met de eerste generatie.





Zelf je schoenen strikken? Dat hoeft anno 2020 niet meer. Vorig jaar introduceerde Nike al een zelf strikkende schoen op de markt in vorm van de Adapt BB. De schoenen waren gaaf, maar niet perfect. Zo werkte het strikmechanisme niet altijd even prettig. Nike is nu terug en introduceert de Adapt BB 2.0.

Vanaf deze zondag lanceert de schoenenfabrikant de Adapt BB 2.0 in de Verenigde Staten. Nike onthulde de nieuwe generatie zelf strikkende schoenen met een Chicago Gamer Exclusive. Ze werden gister gepresenteerd tijdens de 2020 NBA Rising Stars. De schoenen zijn ook virtueel verkrijgbaar in de game NBA 2K20.

De tweede generatie Adapt BB’s zijn 50 dollar duurder in vergelijking met de eerste generatie. Een paar schoenen kost 400 dollar. Veel geld voor sneakers, maar je hoeft niet meer in een bukkende houding je veters te strikken. De schoen doet dit voor je en dat is ook wat waard. Naast dat het mechanisme beter werkt moet de schoen ook makkelijker aan- en uit te trekken zijn volgens Nike.