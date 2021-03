Nintendo blijft stug Switch-spelcomputers verkopen, nieuw recordjaar? - Apparata

Foto @ Nintendo

De Switch is en blijft een succes. Gaat dit weer een recordjaar voor de Nintendo Switch worden of lopen de concurrenten in?

De Nintendo Switch is een goede zet geweest. Het is een zeer populaire spelcomputer van het Japanse bedrijf. Ook al loopt de spelcomputer al wat jaartjes mee, de verkopen blijven onverminderd goed. En het aankomend jaar gaat de fabrikant er nog een schepje bovenop doen.

Nintendo Switch recordjaar

Dat Nintendo nog helemaal niet klaar is met de Switch blijkt uit een bericht op Bloomberg. Het financiële jaar loopt af op 31 maart aanstaande en daarom worden de verkoopcijfers van het afgelopen jaar duidelijk. Die laten namelijk een stijgende lijn zien. En dat gaat wel tegen de voorspellingen van investeerders in, want die voorzagen een daling. Wellicht dat de lockdowns in veel landen hebben bijgedragen aan de (toenemende) verkopen. Want laten we eerlijk zijn, even lekker gamen nu je veel binnen zit is toch zeer vermakelijk.

Dit jaar zijn er 205 miljoen games verkocht, de ambitie van Nintendo is dat dit er volgend jaar 250 miljoen moeten zijn. Het bedrijf doet hier zelf geen uitspraken over, maar bronnen bij Bloomberg bevestigen dit.

Nieuwe releases

En het bedrijf heeft ambities. In nieuwe financiële jaar willen ze de verkopen ook weer gaan overtreffen. De Nintendo Switch Pro moet hieraan bijdragen, maar ook veel nieuwe game- releases zullen hier een rol in spelen. In het aankomende jaar staat bijvoorbeeld The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 in de planning.

De Nintendo Switch Pro moet dus bijdragen aan het verdere succes. Deze nieuwe spelcomputer gaat deze zomer vermoedelijk in productie. In het najaar kunnen de eerste computers dan aan klanten geleverd worden. Ook deze spelcomputer zal een OLED- scherm krijgen die groter zal worden dan de huidige versie. Plaats je hem in de docked- modus, dan heb je een 4K- resolutie. Zo kom je de lockdown wel door.