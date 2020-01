Nintendo Switch boekt indrukwekkende mijlpaal

Binnen eigen huis.





Nintendo kan trots zijn op een bereikte mijlpaal. Het Japanse gamebedrijf heeft het voor elkaar gekregen om een record uit eigen huis te verslaan. De Switch is namelijk de Super Nintendo Entertainment System (SNES) gepasseerd in verkopen.

Voorheen stond de SNES op plekje drie als het gaat om best verkochte Nintendo-consoles ooit. Op nummer twee staat de Wii en op één staat de NES. De Switch duwt de SNES naar de vierde plaats, want dankzij enorme verkopen in het laatste kwartaal van 2019 wist Nintendo deze mijlpaal te halen.

Van de Nintendo Switch zijn volgen de laatste cijfers 52,48 miljoen exemplaren verkocht. Het laatste kwartaal was goed voor 10,81 miljoen verkopen. Van de SNES zijn in totaal 49,1 miljoen stuks verkocht. Deze console kwam in 1990 op de markt. Eerst in Japan, later ook in Noord-Amerika en de rest van de wereld.

De Switch ligt voorlopig nog in de winkels. Mocht het succes aanhouden dan bestaat de kans dat de console op plek twee of zelfs één komt te staan. De console van Nintendo kwam in 2017 op de markt.