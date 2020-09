Nintendo Switch Online groeit absurd snel - Apparata

Nintendo Switch Online gaat als een malle. Dit jaar alleen al verdubbelde het aantal gebruikers van de dienst bijna.

Bijna precies twee jaar geleden lanceerde Nintendo Switch Online. De online dienst van de console-maker geeft spelers de mogelijkheid om via het internet met anderen te spelen. Tegelijkertijd krijgen gebruikers toegang tot een bibliotheek aan oudere games. Nu blijkt dat Nintendo Switch Online een ontzettend populaire service blijkt te zijn. En dat hebben ze grotendeels aan één game te danken.

Nintendo Switch Online groeit als een speer

In het eerste kwartaalverslag van fiscaal jaar 2021 laat Japans gamebedrijf Nintendo weten hoe goed Nintendo Switch Online het wel niet doet. Op het moment van schrijven heeft de dienst namelijk al meer dan 26 miljoen gebruikers. Dat is maar liefst 11 miljoen gebruikers meer dan in januari van dit jaar. Ofwel, binnen 9 maanden is de achterban van de service bijna verdubbeld.

Animal Crossing

Dat heeft alles te maken met een opvallende game die in maart werd uitgebracht: Animal Crossing: New Horizon. Het ogenschijnlijk kinderlijke spel was een gigantisch verkoopsucces en gaat hand in hand met Nintendo Switch Online. De gehele game draait namelijk om online interactie in een grote, persistente wereld. Ook de recente Pokémon Sword en Shield games zorgden volgens het bedrijf voor een gigantische stijging aan Switch Online gebruikers.

Nare tendens

Het onderstreept wederom hoe gemakkelijk bedrijven als Nintendo geld kunnen trekken uit gamers. We geven immers massaal geld uit aan de digitale vorm van entertainment. Zoals ook bij PlayStation en Xbox, moeten gebruikers betalen om toegang te krijgen tot de online aspecten van een game.

Dat terwijl veel games berusten op de multiplayer. Ik bedoel, het aandeel aan gamers die Call of Duty of FIFA voor de singleplayer koopt, is waarschijnlijk behoorlijk klein. En dus is men genoodzaakt extra te betalen voor multiplayer op consoles. Goed, je krijgt er wat voor terug in de vorm van gratis games. Maar het voelt toch altijd een beetje naar.

Hoe dan ook, ook Nintendo-liefhebbers betalen graag voor Switch Online, zo blijkt uit de cijfers. En met de populariteit van de Switch zal dit niet het laatste eigen record zijn wat Nintendo verbreekt.