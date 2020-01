Nintendo Switch smelt samen met GameCube

Een creatieve dude heeft iets tofs gemaakt.





Het bedienen van een Nintendo Switch gaat door middel van de JoyCons. Maar wat als je daarop uitgekeken bent en wilt het anders aanpakken? Daar heeft Shank iets creatiefs op bedacht met de historie van Nintendo in het achterhoofd.

De modder heeft het namelijk voor elkaar gekregen om de controller van een GameCube toe te passen op een Switch. Een grappig resultaat, want heden ontmoet verleden als je kijkt naar de aangepaste Switch.

In een ruim 14 minuut durende video op YouTube laat Shank zien hoe de controller werkt en wat de achterliggende hardware is geweest. De aandacht voor detail met dit project is indrukwekkend te noemen. Als je niet beter zou weten lijkt het net een officiële controller van Nintendo.

Bekijk de video hieronder om het project van Shank in detail te bekijken. Helaas gaat het hier om een persoonlijk concept. De controller in de winkel kopen is er dus niet bij.