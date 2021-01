Nog langer wachten op je Playstation 5? - Apparata

Een nog langere wachttijd voor je Playstation 5, nee toch hè? Door een tekort aan computerchips kan dit werkelijkheid worden.

Bittere ellende, een nog langere wachttijd voor de Playstation 5. Er zijn al zo weinig Playstations beschikbaar en nu dit nog. Volgens verschillende berichten duurt het tekort aan computerchips zeker nog tot aan de zomer. Lisa Su, de CEO van AMD dat onder andere chips maakt, geeft dit aan in een gesprek met beursanalisten. Haar bedrijf draait door de toenemende vraag top en presenteerde voor 2020 recordcijfers.

Vermoedelijk kan pas in de tweede helft van dit jaar de chipindustrie voldoende leveren. Het probleem zijn de siliciumplakjes, waar de componenten van een computerchip mee gemaakt worden. Zoals vaak is de vraag hoger dan het aanbod. Hierdoor ontstaan er tekorten bij de fabrikanten en loopt de productie vertraging op.

Gameconsoles en de PC’s hebben hier last van

De wachttijd van gameconsoles zoals de Playstation 5 is al lang, omdat de vraag is toegenomen in de coronapandemie. Mensen zijn zoveel thuis dat werkgevers hun digitalisering hebben opgevoerd, dit omdat werknemers niet meer op kantoor terecht kunnen. Op alle vlakken is er meer vraag: cpu’s, datacenterproducten, servers maar dus ook de chips voor (spel-) computers.

En ja, waar er een tekort is moet de productie omhoog. En dat is dus lastig. Ook wordt er simpelweg meer dan normaal afgenomen, dit resulteert dan weer in topomzetten. AMD draaide een omzet van 9,7 miljard dollar. Dat is een whopping 45 procent meer dan het jaar ervoor.

Door het thuiszitten gaan we ook meer gamen, wat moet je anders? De lancering van de nieuwe consoles in het najaar van 2020 was -expres of niet- een lucratieve zet. Microsoft zag bijvoorbeeld de verkopen van de nieuwste Xboxen groeien met 86 procent. Dit willen ze natuurlijk volhouden, maar dan moeten de Sony’s en Microsofts van deze wereld wel blijven kunnen produceren. En laten we hopen dat dit kan, zodat iedereen zijn nieuwe gameconsole nog voor de zomer heeft.