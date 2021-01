Nog meer PC games spelen met je Xbox controller - Apparata

De ondersteuning van je Xbox controller voor pc games zal verder uitgebreid worden met dank aan Steam. Zo werkt het.

Gamen met een controller wil niet automatisch betekenen dat je gebonden bent aan een muis en toetsenbord. Sommige games spelen simpelweg lekkerder met een controller. De Xbox en PlayStation controllers zijn dan ook standaard compatibel met een computer. Maar niet elke game heeft ondersteuning voor de controllers.

Xbox controller met PC games

Op dat vlak heeft er nu een grote doorbraak plaatsgevonden met PC games ondersteuning van de Xbox controller. Een nieuwe beta update van Steam maakt het mogelijk om de Xbox controller te gebruiken met games die aangeboden worden op het platform. En zoals je misschien weet is het aanbod van games in de bibliotheek van Steam echt gigantisch. Bovendien is het mogelijk om met de duurdere Xbox Elite controller speciale software van Valve toe te passen. Daardoor kun je de knoppen op de achterkant van de controller configureren. Dat kan de speelervaring net wat leuker maken.

Daarnaast is het mogelijk om om maximaal vier Xbox controllers tegelijkertijd te koppelen aan Steam. Heb je een PlayStation 5? Geen probleem. Steam had al ondersteuning voor de DualSense controller van de PS5.