Nvidia GeForce RTX 3080, je volgende videokaart, is hier - Apparata

Dit is de Nvidia GeForce RTX 3080. De videokaart die je in de toekomst wellicht gaat aanschaffen.

Waarom? Nou, omdat deze nieuwe videokaart de opvolger is van de RTX 2080 en 2080 Ti. Twee videokaarten die erg geliefd waren onder gamers. En niet zonder reden. Beide kaarten waren een prima ingrediënt voor een game PC waar je games op de mooiste kwaliteit mee kunt spelen.

De nieuwe Nvidia GeForce RTX 3080 is gebouwd op de architectuur van Ampere. In vergelijking met de RTX 2080 is de nieuwe kaart twee keer krachtiger geworden. Met de videokaart heb je 10GB GDDR6X geheugen en er is ondersteuning voor ray tracing op de computer. De videokaart gaat 700 dollar kosten.

Naast de GeForce RTX 3080 werden nog meer videokaarten binnen de 3000 serie voorgesteld. Zo is er ook de minder krachtige GeForce RTX 3070 voor 500 dollar en het topmodel, de GeForce RTX 3090. Deze videokaart kost maar liefst 1.500 dollar. Een flinke investering, maar de videokaart is dan ook toekomstbestendig. Je hebt onder andere 24GB GDDR6X geheugen en volgens Nvidia is 8k 60 fps gaming mogelijk met deze kaart.

Je kunt de nieuwe Nvidia GeForce RTX 3080 vanaf 17 september aanschaffen. De GeForce RTX 3090 komt 24 september op de markt. De RTX 3070 volgt nog later en zien we pas in oktober verschijnen.