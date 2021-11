Oeps! HBO zet per ongeluk verkeerde film online

De film Birds of Prey zag er op HBO Max anders uit dan normaal. Wat gebeurde hier?

Misschien sta je er niet bij stil, maar van een film worden meerdere versies uitgebracht. Waaronder een gecensureerde en een ongecensureerde versie. Laatstgenoemde zie je vaak in de bioscoop, terwijl de gecensureerde versie vriendelijker is voor de televisie. En in dat opzicht heeft HBO Max een foutje gemaakt met de film Birds of Prey.

De Amerikaanse streamingdienst had per ongeluk de gecensureerde versie van Birds of Prey opgenomen in het aanbod. Dat had gewoon de ongecensureerde variant moeten zijn. De fout kwam pas aan het licht toen de film al beschikbaar was voor abonnees.

Johanna Fuentes van WarnerMedia heeft de fout met Birds of Prey bevestigd. Echter, is het niet zo dat HBO Max de films makkelijk omwisselt. Het is de bedoeling dat de ongecensureerde versie met de Amerikaanse R-rating naar HBO Max komt, maar Fuentes kon nog niet zeggen wanneer dit gaat gebeuren.

HBO Max in 2022 naar Nederland

HBO Max komt in 2022 ook officieel naar Nederland. Helaas is nog niet duidelijk wanneer de concurrent van Netflix exact verschijnt. Dat zal ergens dus volgend jaar zijn. Nederland kent veel Game of Thrones-fans en dus kan HBO Max best populair worden als de spin-off House of the Dragon eenmaal verschijnt. Hopelijk is tegen die tijd de dienst al actief in Nederland. (via The Verge)