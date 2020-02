Office op Android is een klap beter geworden

Microsoft brengt de programma's samen op Android.





Microsoft Office bestaat uit meerdere programma’s: Excel, PowerPoint en Word. Tot voor kort was het zo dat deze apps los van elkaar functioneerden op Android. Om van app A naar app B te gaan moest je daadwerkelijk uit de app gaan en de andere app openen. Omslachtig als je weet dat het allemaal met elkaar verbonden kan zijn.

Dat hebben ze bij Microsoft ook doorgehad. Het techbedrijf kondigde eerder aan dat er één app voor alle programma’s gaat komen op Android en nu is het zover. Android-gebruikers hebben toegang tot Excel, PowerPoint en Word vanuit dezelfde app. Toegang tot OneDrive, documenten scannen en QR codes lezen is eveneens mogelijk.

De app werkt prima op smartphones, maar is nog niet geoptimaliseerd voor tablets. Hou er dus rekening mee dat het nog niet vlekkeloos werkt op tablets of laptops die op Android draaien. Voor nu is ‘Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint & Meer’ uitsluitend beschikbaar op Android. Het is niet bekend of de app ook naar iOS komt. (via Android Police)