Officieel: Apple Watch Series 6 met gloednieuwe sensor - Apparata

Apple kondigt officieel de Apple Watch Series 6 aan met nieuwe infraroodsensor.

Apple komt vandaag officieel met een tweetal nieuwe Apple Watch uitvoeringen. De tech-gigant kondigt de gloednieuwe Apple Watch Series 6 aan, maar ook een goedkopere Watch SE. Dit is er allemaal nieuw aan die eerst, het vlaggenschip.

Apple Watch Series 6

In een officiële livestream kondigt Apple de Watch Series 6 aan. Het zesde slimme horloge komt onder andere met een gloednieuwe gezondheidssensor om je bloed te meten. Daarnaast zijn er ook nieuwe features die je helpen schoon, gezond en stylish te blijven.

De Series 6 draait op WatchOS 7 en wordt aangedreven door een gloednieuwe S6 dual core processor. De shipset is gebaseerd op de A13 die je in de iPhone 11 vindt, maar dan geoptimaliseerd voor het horloge.

Vooral fitness staat centraal bij het nieuwe horloge. Daarom krijgt de Series 6 een gloednieuwe infraroodsensor om je gezondheid te meten. Je kunt nu namelijk binnen 15 seconden je zuurstofsaturatie meten. Ook rust Apple hun luxe horloges met alle andere toeters en bellen uit. Denk aan een hoogtemeter, hartslagmeter en zelfs een melding als je in een te luide omgeving staat.

Design

De Series 6 komt er in een hele waslijst aan nieuwe kleuren. Waaronder grijs, zilver, goud, blauw, rood en aluminium. Je hebt de keuze uit een silicone bandje dat je gewend bent, een nieuw geweven design of een lederen bandje. Ook komen er talloze nieuwe horloge-aanzichten naar Apple Watch.

Maar het meest opvallende is toch wel het nieuwe design van het bandje. Apple verruilt de traditionele tweedelige band met gesp om voor een enkele armband, genaamd Solo Loop. Je schuift het horloge dus nu gewoon om je pols. Apple biedt een aantal verschillende maten aan.

Prijs

De Apple Watch Series 6 is vanaf vandaag te pre-orderen en komt vrijdag officieel uit. In de Verenigde Staten gaat hij voor tenminste $399,- over de toonbank. De horloges met cellulaire ondersteuning hebben een vanaf-prijs van $499. Oh, en je krijgt er voortaan geen USB power adapter meer bij.

Beeldmateriaal @Apple