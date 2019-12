Officieel: dit is de OPPO Reno 3

De Chinese techgigant OPPO presenteert nog even drie nieuwe smartphones.

Je zou misschien denken dat techbedrijven het wat rustiger aan doen deze feestdagen. Kerst is net achter de rug en we gaan ons opmaken voor het nieuwe jaar. Rust? Daar doen ze bij OPPO niet aan. Zo vlak voor het nieuwe jaar trekt het techbedrijf het doek van maar liefst twee nieuwe smartphones.

Het gaat hier om de Reno 3 en de Reno 3 Pro. De twee toestellen hebben gemeen dat ze over 5G-connectiviteit beschikken, dat ze met dikke processoren komen, vier antennes hebben en ondanks de 5G een lange batterijduur moeten bieden.

OPPO Reno 3

We beginnen met de Reno 3. Deze smartphone heeft een MediaTek Dimensity 1000 processor en een 6.4-inch FHD+ AMOLED scherm. Aan de voorkant tref je een 32-megapixel selfie camera. Achter zit een 64-megapixel camera en een 8-megapixel groothoeklens. Voor de liefhebbers van bedrade koptelefoons heeft OPPO goed nieuws. De smartphone komt met een 3.5mm-ingang.

OPPO Reno 3 Pro

De Reno 3 Pro gaat nog een stapje verder. Deze smartphone komt met een Qualcomm Snapdragon 765G processor en een 6.5-inch FHD+ AMOLED scherm. Dit betreft een 90Hz display. Ook hier een 32-megapixel selfiecamera. Achterop een 48-megapixel camera met optische beeldstabilisatie. Ook is er een 13-megapixel telefoto camera en een 2-megapixel camerasensor achter te vinden.

Geen 3.5mm-ingang voor de Reno 3 Pro, maar volgens OPPO is dit met 7.7mm wel de dunste 5G-telefoon die je kunt krijgen. Zowel de Reno 3 als de Reno 3 Pro komen met een 4.025 mAh batterij met ondersteuning voor 30W snelladen. 20 minuten aan de stekker betekent dat de accu voor 50 procent is geladen. In een halfuur is de batterij voor 70 procent geladen. Beide toestellen ondersteunen HDR10+.

Klinkt allemaal erg goed hè? Helaas zit een Europese release er vooralsnog niet in. Het lijkt een kwestie van geduld, want het merk heeft wel degelijk ambities de toestellen internationaal op de markt te brengen. De nieuwe OPPO Reno 3 en Reno 3 Pro zijn vanaf 31 december verkrijgbaar in China. Prijzen voor de Reno 3 beginnen bij 3.399 yuan (436 euro) voor de goedkoopste variant met 8 GB RAM en 128 GB opslag. De Reno 3 met 12 GB RAM en 256 GB opslag kost 3.699 yuan (475 euro).

De OPPO Reno 3 Pro is er vanaf 3.999 yuan (513 euro) voor 8 GB RAM en 128 GB opslag. De variant met 12 GB RAM en 256 GB opslag kost je 4,499 yuan (577 euro)

Enco Free buds

Naast twee nieuwe smartphones kondigde OPPO ook de Enco Free buds aan. Deze oortjes, die sterk lijken op de Apple AirPods, zijn verkrijgbaar in het wit, zwart of roze. Ze kosten 699 yuan (89 euro). De Enco Free buds gaan 25 uur mee op een volle batterij en komen inclusief een batterij case wanneer je ze aanschaft.