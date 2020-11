Officieel: eerste Macs met de nieuwe Apple M1 chip - Apparata

Apple heeft vandaag de eerste Mac met zijn eigen M1 chip aangekondigd. Volgens het techbedrijf véél sneller dan de concurrentie.

We kennen de iPhone en iPad al jaren met de eigen chips van Apple. Maar de computers van het bedrijf maakten altijd gebruik van chipsets van derde partijen. Tot nu. Apple heeft vandaag de M1 chip aangekondigd voor Mac. Daarmee stapt Apple officieel na jaren over van Intel naar een eigen processor op Mac.

Zoals iOS op de iPhone en iPad afgestemd is op elkaar, zo is MacOS Big Sur afgestemd op de nieuwe M1 CPU en GPU, aldus Apple. Volgens het techbedrijf start de Mac met M1 direct op vanuit slaap zonder vertraging. Ook apps starten op zonder laden. Apple spreekt over een enorm verschil in vergelijking met de uitgaande chipsets.

Ontwikkelaars hoeven niet bang te zijn dat Intel geoptimaliseerde apps niet meer goed werken met een M1 chipset. Apple zegt dat Big Sur met beide toepassingen overweg kan, maar de beste ervaring krijg je volgens Apple met de Apple M1 chip. Ook kun je voor het eerst iPhone apps draaien op een Mac.

MacBook Air met Apple M1

De eerste Mac met de nieuwe Apple M1 chipset is de MacBook Air. Volgens Apple kun je nu dingen doen op een MacBook Air die voorheen niet mogelijk waren. Het bedrijf heeft het dan vooral over het bewerken van foto’s of video. De CPU is 3,5 keer sneller, je hebt vijf keer betere grafische prestaties en de SSD werkt twee keer sneller. De praktijk moet uitwijzen of de MacBook Air inderdaad opeens zo’n powerhouse is geworden als Apple ons wilt doen geloven.

Je kunt tot 15 uur internetten of 18 uur video’s bekijken op de MacBook Air met de M1 chip, een winst van 6 uur. Verder heb je tot 16 GB werkgeheugen, 2 TB opslag en TouchID. Het is de meest geavanceerde Air tot nu toe.

De nieuwe MacBook Air is er vanaf 1.129 euro. Nu bestellen betekent een levering op 17 of 18 november. Dan heb je het model met 7 kernen en 256 GB SSD opslag. Wil je 8 kernen en 512 GB SSD opslag moet je minimaal 1.399 euro neertellen.

Mac mini met Apple M1

Een aangename verrassing is de Mac mini met de Apple M1. Ook hier spreekt Apple over enorme verbeteringen ten opzichte van het uitgaande model. Ondanks het compacte formaat van de mini belooft Apple dat de computer stil en koel blijft met de nieuwe chip aan boord.

Opvallend is dat Apple de Mac mini prijs heeft verlaagd. In de Verenigde Staten is het een prijsverlaging van 100 dollar in vergelijking met de uitgaande generatie. Ook hier is er sprake van een maximale 2 TB SSD en 16 GB werkgeheugen. Eindelijk doet de Mac mini weer mee met moderne prestaties.

De nieuwe Mac mini is er vanaf 799 euro. Dan heb je de Apple M1‑chip met 8‑core CPU, 8‑core GPU en 16‑core Neural Engine. Er is sprake van 8 GB werkgeheugen en 256 GB SSD opslag. De M1‑chip met 8‑core CPU, 8‑core GPU en 16‑core Neural Engine, 8 GB werkgeheugen en 512 GB SSD opslag kost 1.029 euro.

MacBook Pro met Apple M1

En daar blijft het niet bij. Ook de MacBook Pro gaat aan de Apple M1. De CPU met acht kernen is 2,8 keer sneller geworden in vergelijking met het uitgaande model. De grafische prestaties zijn vijf keer zo snel.

8k video’s bewerken zonder verlies van frames is volgens Apple kinderspel met de nieuwe MacBook Pro. Het bedrijf stelt dat het de snelste compacte pro laptop is in zijn klasse. De batterijduur is tevens verbeterd. Je kunt er tot 17 uur mee internetten of 20 uur video’s terugkijken. Een verbetering van maar liefst 10 uur. Verder is de microfoon verbeterd voor betere audiogesprekken.

De nieuwe MacBook Pro met de Apple M1 chipset is er vanaf 1.449 euro. Dat betekent de M1‑chip met 8‑core CPU, 8‑core GPU en 16‑core Neural Engine, 8 GB werkgeheugen en 256 GB SSD opslag. Het model daarboven heeft de M1‑chip met 8‑core CPU, 8‑core GPU en 16‑core Neural Engine, 8 GB werkgeheugen en 512 GB SSD opslag voor 1.679 euro. De modellen met de Intel chips zijn ook nog verkrijgbaar.