Officieel: iPhone 12 en 12 Mini met 5G - Apparata

Alles draait om snelheid met de nieuwe iPhone 12 en de Mini en daar draait 5G een hoofdrol in. Dit zijn de twee nieuwste Apple iPhones!

Apple heeft vanavond de iPhone 12 serie gepresenteerd. Eén van de speerpunten is de introductie van 5G. Maar dat mag geen verrassing zijn. Het gehele jaar hebben we vlaggenschepen van andere merken gezien met 5G mogelijkheid.

iPhone 12

Het uiterlijk van de iPhone 12 lijkt sterk op de iPhone 11. Het scherm is met 6.1-inch is gelijk gebleven. De iPhone 12 is 11% dunner, 15% handzamer en is 16% minder zwaar in vergelijking met de iPhone 11. Gebleven is ook de grote notch, wat sommigen ongetwijfeld een door in het oog zal zijn. Je moet goed kijken om de verschillen te kunnen zien.

Het scherm van de iPhone 12 is een stuk steviger in vergelijking met de iPhone 11. Ze noemen het een keramisch schild. Als je de smartphone laat vallen heb je vier keer minder kans op schade in vergelijking met een smartphone zonder deze techniek, aldus Apple.

5G

De iPhone 12 is de eerste iPhone met 5G. Apple zegt de technologie op slimme wijze toe te passen met iOS 11. Zo werkt de smartphone met 4G, maar wisselt het toestel zelf naar 5G wanneer dit nodig is. Volgens Apple is dit naadloos en scheelt dit in batterijkracht.

Camera en chipset

De iPhone 12 komt met een A14 Bionic chipset. Volgens Apple de snelste chipset ooit in een smartphone. Voor nu moeten we ze maar geloven op hun ogen. De iPhone 12 komt met een dubbele camera op de achterkant. Dit is een 12 MP main camera en nog een groothoeklens.

MagSafe

De nieuwe iPhone maakt gebruik van magneettechnologie. Je kunt sneller laden. Ook herkent de laad accessoire de iPhone makkelijker. bijvoorbeeld als deze niet helemaal netjes op de lader ligt. Apple komt met speciale covers die je met magneettechniek kunt bevestigen op de iPhone.

iPhone 12 Mini

Alle performance van de 12, maar dan in een mini verpakking. Dat is de nieuwe iPhone 12 Mini. Er was al een kleine iPhone in vorm van de SE, maar de 12 brengt de beste hardware naar een kleiner formaat. De Mini heeft een OLED scherm van 5.4-inch en weegt slechts 133 gram. Ter vergelijking: de iPhone 12 weegt 162 gram.

Prijs en beschikbaarheid

Voor het eerst komen de iPhone zonder oordopjes en heb je geen stekker bij de lader. Je krijgt enkel een USB-C kabel om de smartphone op te laden. Een beslissing die genomen is vanwege milieubesparing. Toch kan het irritant zijn voor consumenten die niet overal USB-stekkers hebben slingeren, waar Apple wel vanuit gaat.

De nieuwe iPhone 12 Mini met 64 GB is er vanaf 809 euro. De iPhone 12 met 64 GB is er vanaf 909 euro. De Mini is beschikbaar vanaf 6 november, de gewone 12 kun je vanaf 16 oktober bestellen.