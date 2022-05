Officieel: Microsoft Edge passeert Apple Safari

Microsoft Edge moet Internet Explorer doen vergeten. Dat lukt aardig: Edge heeft nu qua getallen de Safari browser van Apple ingehaald.

Welke browser je gebruikt is onderhevig aan wat je voorkeuren zijn. De meeste mensen gebruiken Google Chrome, maar ook het inmiddels redelijk vastgespijkerde Firefox kent al jaren veel gebruikers. Als je een desktop of laptop van Apple hebt, zal daar Apple’s eigen Safari browser op staan die voor de meeste mensen ook prima werkt. Sterker nog, daar waar Google Chrome enorm uitloopt qua gebruikers, staat Safari op nummer twee. Tenminste, stond.

Internet Explorer

Want we hebben het over één grote speler niet gehad, namelijk Microsoft. De oervader van Microsoft heeft ook een eigen browser. Dat was lang Internet Explorer en… nou ja, daar zaten wat keerzijden aan. Vooral de snelheid waarmee Explorer opereerde was niet om over naar huis te schrijven. Explorer was populairder als internet-meme over hoe traag en slecht de browser was dan een daadwerkelijke goed gebruikte browser. Internet Explorer gaat zeer binnenkort met pensioen en dan is het over en uit voor de barslechte browser, maar Microsoft gaf de browser-strijd niet zomaar op.

Microsoft Edge

Sinds 2015 is de standaardbrowser op elke Windows-computer namelijk een gloednieuwe browser genaamd Microsoft Edge. Die moet Internet Explorer doen vergeten door moderner, sneller en vertrouwder te zijn. Ook is dit natuurlijk de browser die standaard beschikbaar is op elke Windows-computer, dus hoef je niet Edge enkel te gebruiken om linea recta Google Chrome te downloaden. Edge is daadwerkelijk een fijne browser voor veel mensen, zo blijkt.

Microsoft Edge nummer twee browser

Want dankzij een recent rapport van StatCounter hebben we de cijfers van wereldwijde browser-gebruiken. Het gaat dan om het marktaandeel van elke browser. Zoals je kunt verwachten is de hegemonie van Google Chrome niet te onderschatten: twee derde van het geheel (66,64 procent). Daaronder liggen de getallen wat dichter bij elkaar. 9,61 procent voor Safari van Apple en 10,07 procent voor Microsoft Edge. Daarmee is voor het eerst in lange tijd de Microsoft-browser de nummer twee browser van de wereld. Goed, Edge is relatief gezien nog steeds kansloos vergeleken met Chrome, maar het laat zien dat Edge toch scoort.

Chromium

Overigens is het ironische eraan dat Microsoft Edge eerst hetzelfde leek te gaan doen als Internet Explorer. Edge zou gebouwd worden op een unieke browser-engine, maar dat sloeg niet aan. De huidige versie van Edge, zwaar geüpdatet in 2018, heeft als engine de Chromium-engine. Ja, inderdaad, dezelfde basisinsteek als Chrome, dus. Niet gek dat het scoort als de basisinsteek hetzelfde is als de browser met 66 procent marktaandeel.

Edge slaat dus aan en stoot Apple van de troon, ook al is Google nog ver buiten bereik. Ach, zo lang je de keuze maar hebt.