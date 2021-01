Officieel: OnePlus Band heeft veel features voor weinig geld - Apparata

Met de OnePlus Band trekt het merk de flagship killer energie door naar wearables, namelijk door een feature-rijke watch voor een lage prijs te leveren.

Vandaag lanceert OnePlus officieel de Band in India. Hun eerste fitness tracker heeft een niet zo spannend design, maar onder de motorkap stiekem wel een hoop leuke features. Maar kan het Chinese merk op tegen alle concurrentie in deze goed gevulde markt?

OnePlus Band is veel voor weinig

Vanaf deze week ligt de OnePlus Band officieel in de winkel, in eerste instantie in India. Het is de eerste wearable van het Chinese merk. Kunnen ze hun flagship killer-energie ook naar deze markt brengen? Dat ligt er maar net aan waar je naar opzoek bent.

De gadget is namelijk een fitness tracker, niet per se een smart watch. Dat wil niet zeggen dat je bedrogen uitkomt wat betreft features. De OnePlus Band komt uitgerust met een 1.1-inch AMOLED display, een hartslagmeter, zuurstofsaturatiesensor en slaapmonitoring.

Daarnaast komt de tracker uitgerust met een IP68 waterdichtheidsrating. Je kunt dus gerust een eindje zwemmen zonder je zorgen te hoeven maken. Tot slot moet de gadget maar liefst 14 dagen meegaan op één batterijlading (1000mAh).

Het enige wat je zou kunnen missen is de GPS ondersteuning. Je kunt daarentegen wel via je gekoppelde smartphone GPS-informatie naar de Band sturen. Dat had de gadget wellicht nog een stukje aantrekkelijker gemaakt. Dat, en het feit dat dit eigenlijk een één op één kopie van de Oppa Band is, afgezien van de naam.

Hoe dan ook, het geheel voor 2.499 rupees in de winkel, omgerekend nog geen €28.