Officieel: The Mandalorian 2 aangekondigd

Een nieuw seizoen komt er aan!

Het kon eigenlijk niet uitblijven en de officiële bevestiging is nu daar. Jon Favreau heeft via Twitter bekendgemaakt dat de Star Wars-serie The Mandalorian een tweede seizoen krijgt op de Amerikaanse streamingdienst Disney+.

Het tweede seizoen van The Mandalorian verschijnt in het najaar van 2020 op de dienst. Dat is ongeveer een jaar nadat het eerste seizoen verscheen. Met bijna 80.000 stemmen op IMDb heeft de tv-serie een 9.0 als cijfer gekregen. Een groot compliment voor de makers. Ook introduceerde The Mandalorian een jongere Yoda als baby. Voer voor memes, want het schattige karakter dook de afgelopen periode overal online op.

Voor Disney+ is het goed nieuws dat The Mandalorian zo goed scoort. De serie is één van de originals van de streamingdienst. Het merk heeft er dus baat bij dat de eigen shows gewaardeerd worden. Zo hebben klanten een reden om lid te blijven van de streamingdienst of om eventueel op een later moment terug te keren.