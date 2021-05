Oké, dit is één van de vetste monitors ooit! - Apparata

Afbeelding via Samsung

Samsung heeft één van de vetste monitors ooit gelanceerd. Het is een 43 inch monitor met hele goede specs.

Samsung heeft wel een reputatie wat betreft monitoren, maar dit toch wel de vetste ooit. Het apparaat heeft Tizen OS en geïntegreerde WIFI. Het bedrijf komt met een 43″-monitor met 4K-resolutie, en een 24″-variant met resolutie van 1920×1080 pixels. Voor iedereen wat dus.

Samsung monitor

Het bedrijf kondigde de aankomst aan in een persbericht. Hierin staat dat de nieuwe modellen een aanvulling vormen op de huidige Smart Monitor- modellen. De Samsung M70A 43″ heeft een VA-paneel met een resolutie van 3840×2160 pixels. De M7 ondersteunt HDR10, maar met een helderheid van 300cd/m² komt de monitor niet in aanmerking voor een DisplayHDR-certificering aldus het bedrijf.

Afbeelding via Samsung

Tizen OS is het besturingssysteem dat ook wordt gebruikt in de slimme TV’s van Samsung. Dit systeem zal dus ook nu in deze monitors zitten. Het bedrijf is eerder een samenwerking aangegaan met Google, hierdoor is de wearable- variant samengegaan met Android Wear. Het grootst voordeel van dit systeem is dat gebruikers onder andere apps kunnen installeren op hun monitor. Hiermee wordt de monitor een stuk bruikbaarder. Denk voor de apps aan Netflix, YouTube, Prime Video en Disney+. Doordat de monitoren ook DeX hebben, kunnen gebruikers hun smartphone koppelen.

Unieke afstandsbediening

Afstandsbedieningen gebruiken vaak batterijen en dat is nou weer niet zo duurzaam. Dat heeft Samsung nu door en komt bij de 43 inch monitor met een zonne- energie aangedreven afstandsbediening. Best knap, mijn afstandsbedieningen liggen niet vaak in de zon maar blijkbaar werkt het en kan het toch nog voldoende energie krijgen uit de beperkte zonnestralen in bijvoorbeeld woonkamers. Lukt het onverhoopt toch niet, dan kan je altijd nog opladen met een USB-C poort.