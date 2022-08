Onderzoek: Dogecoin zal alle waarde verliezen

‘Het is tijd om uit DOGE te stappen’, aldus het onderzoek waarin experts denken dat Dogecoin alle waarde zal verliezen.

Pittige uitkomst. Een panel van experts uit de crypto-industrie zegt dat het nu tijd is om Dogecoin te verkopen. De meerderheid van de experts verwacht dat DOGE zijn waarde volledig zal verliezen.

Expertpanel over Dogecoin dat alle waarde verliest

Prijsvergelijkingsportal Finder heeft verleden week zijn prijsvoorspellingen voor Dogecoin (DOGE) bijgewerkt. Het platform legde uit dat het voorspellingen van experts van de toekomstige prijs van Dogecoin meet met behulp van wekelijkse en driemaandelijkse enquêtes. De laatste enquête, uitgevoerd in juli, “vraagt ​​een panel van 54 experts uit de industrie naar hun mening over hoe Dogecoin het komende decennium zal presteren.” Het panel bestaat uit universiteitsdirecteuren, crypto exchange executives, crypto research analisten en executives van verschillende bedrijven met crypto-gerelateerde producten.

Het panel werd gevraagd: “Denkt u dat DOGE zijn waarde volledig zal verliezen?”. 55% zei ja, 21% gelooft dat de meme-cryptocurrency terug zal stuiteren en 24% zei dat ze het niet zeker wisten. Wat betreft wanneer de prijs van Dogecoin al zijn waarde zal verliezen, zei 3% dat dit binnen het jaar zal gebeuren, 12% zei volgend jaar, 9% ziet het gebeuren in 2024 en 30% zei dat de meme-crypto zijn waarde volledig zal verliezen door 2025 of later.

Eruit stappen

Hoewel de meerderheid van de experts in het panel geen vertrouwen heeft in de toekomst van Dogecoin op de lange termijn, bleven sommigen optimistisch. Een handvol experts in het panel zei dat Tesla-CEO Elon Musk verantwoordelijk is voor de populariteit van dogecoin. Bitwave CEO Patrick White merkte op: “DOGE was een meme-munt die niet echt op dit punt had moeten komen. Bedankt, Elon.”

De meerderheid van het panel denkt dat het tijd is om uit DOGE te stappen, 71% zegt te verkopen. Slechts een kwart (24%) vindt dat je moet vasthouden aan wat je hebt en slechts 4% zegt dat het tijd is om te kopen.