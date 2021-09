Onderzoek naar grootste crypto-platform Binance: klanten werden door personeel belazerd

Oei, het cryptohandelsplatform Binance ligt onder vuur. Er wordt een onderzoek ingesteld naar personeel die klanten hebben benadeeld.

De geruchten waren er eerder, maar worden hardnekkiger. Nu wordt het platform geconfronteerd met meer druk van regelgevers, vanwege mogelijk misbruik bij zijn cryptocurrency-uitwisseling. Bronnen bij Bloomberg zeggen dat Amerikaanse functionarissen hun onderzoek naar Binance hebben uitgebreid. Dit met mogelijke handel met voorkennis en marktmanipulatie. Dat zijn flinke aantijgingen!

Onderzoek naar Binance

Het bedrijf is (nog niet) beschuldigd van wangedrag. Maar onderzoekers van de Commodity Futures Trading Commission hebben naar verluidt potentiële getuigen gehoord over zaken als de locatie van Binance-servers (en dus of de VS eventuele zaken kan vervolgen). Deze commissie was al eerder een onderzoek gestart naar de verkoop van derivaten gekoppeld aan cryptocurrencies. Het is naar verluidt op zoek naar interne Binance-gegevens die de verkoop van die derivaten aan Amerikaanse klanten kunnen laten zien, waardoor de regelgeving wordt overtreden die die verkoop zonder registraties verbiedt. De belastingdienst en het ministerie van Justitie in Amerika onderzoeken ook mogelijke witwaspraktijken op de beurs. Als het daar kan, gebeurt het vast ook elders (Nederland?) en dat kan stevige consequenties hebben voor Binance.

Binance grijpt in

Het bedrijf reageert fel op de aantijgingen. En terecht, als ze schuldig blijken te zijn heeft dit gevolgen voor hun reputatie. Een woordvoerder vertelde Bloomberg dat de beurs een ‘zero-tolerance’-benadering heeft voor handel met voorkennis, evenals ethische codes en beveiligingsrichtlijnen om die acties te voorkomen. Het bedrijf voegde eraan toe dat het overtreders ontslaat. Of dit ook is voorgekomen, dat is niet duidelijk.

Amerika grijpt steeds vaker en harder in bij het optreden tegen crypto’s. Ambtenaren zijn bezorgd dat het gebrek aan consumentenbescherming (inclusief regelgeving) klanten kan schaden die zich aanmelden voor diensten die dezelfde waarborgen verwachten als met conventioneel geld. In dit geval ligt de focus op aansprakelijkheid – handel met voorkennis kan waardevolle investeringen verwoesten en het vertrouwen in Binance en andere crypto-uitwisselingen aantasten. Het onderzoek naar Binance en de uitkomst daarvan zal de gemoederen nog lang bezig houden.