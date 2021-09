Onderzoek: nieuwsvolgers zijn bijna niet vatbaar voor fake news

Gewoon elke dag het nieuws lezen en jij weet precies wat wel en niet fake news is. Tenminste, dat constateert een onderzoek.

Het is en wordt een groot probleem: fake news. Een verzamelnaam voor misinformatie en onjuistheden op het internet. Door het snel delen van nieuws op sociale media raak je soms een beetje verdwaald in wat waar is en niet. Tenminste, niet als je het nieuws een beetje volgt.

Anti fake news

Facebook doet bijvoorbeeld veel om fake news ook dusdanig te bestempelen, maar het schijnt dat er een goed mechanisme is om fake news te bestrijden. Namelijk gewoon het nieuws lezen. Het MIT voerde een onderzoek uit waarin ze gingen meten hoe gevoelig men is voor nepnieuws. Dit deden ze door 1.128 mensen te vragen. Deze mensen hadden ze trouwens gevonden via Amazon’s Mechanical Turk.

Factchecken

Vervolgens is er een aantal koppen en stukken tekst gepakt uit stukken die via Facebook als ‘fake news’ bestempeld zijn. Deze werden voorgelegd aan de te onderzoeken personen. Vervolgens lieten ze alle stukken over aan fact-checkers. Wat bleek: de fact-checkers en de te onderzoeken groep kwamen op ongeveer dezelfde resultaten. Daaruit werd volgens het MIT duidelijk dat kritische lezers ongeveer hetzelfde doen als fact-checkers op dagelijkse basis en zo nepnieuws vrij snel herkend wordt.

Analytisch

Ook werd een test in politieke kennis en in hoeverre men analytisch kan lezen voorgelegd aan beide groepen, waaruit ook bleek dat een grote groep lezers hetzelfde niveau van kennis en fact-checken heeft als de checkers. Wel werd hier duidelijk dat het vooral ging om mensen die veel – meestal op dagelijkse basis – nieuws consumeren. Daaruit concludeerde het MIT dat zij die veel nieuws lezen ook een bovengemiddeld oog hebben voor nepnieuws.

Uiteraard wordt er wel bij gezegd dat de beste bestrijding voor fake news het niet delen van fake news is. Maar ja, het moderne internet. (via MIT en Mashable)