OnePlus 9 en 9 Pro gelekt in vol ornaat - Apparata

De nieuwe OnePlus 9 en 9 Pro zijn gelekt en daardoor kun je de smartphones nu al bekijken.

Binnenkort organiseert OnePlus een nieuw event. En mocht je nog twijfelen wat de Chinese techgigant hier gaat aankondigen. We hebben het antwoord voor je. Dat moet haast wel de OnePlus 9 en 9 Pro zijn, want de smartphones zijn vlak voor release gelekt door het Duitse WinFuture.

Zowel de voor- als de achterkant van de 9 en 9 Pro zijn zo in vol ornaat te bekijken. We moeten de officiële details van OnePlus natuurlijk nog even afwachten, maar nu kun je alvast zelf de verschillen zien. In vergelijking met de 8 Serie gaat er op camera gebied in elk geval een hoop veranderen. OnePlus heeft al eerder bekendgemaakt een samenwerking aan te zijn gegaan met Hasselblad voor de camera van de smartphones. De merknaam van het bedrijf komt dan ook terug op het camera eiland van de telefoons.

Sowieso is het camera eiland anders met de 9 en 9 Pro. Een makkelijk herkenningspunt om de smartphone te onderscheiden van zijn voorganger. Ook zijn de beschikbare kleuren gelekt van de toestellen. We zien naast zwart ook blauw, groen, paars en zilver.

Het is nu afwachten op de officiële aankondiging van de OnePlus 9 en 9 Pro om alles te weten te komen over de toestellen.