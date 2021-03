OnePlus 9R is een feit en dit moet je weten - Apparata

De OnePlus 9 Series krijgt er nog een toestel bij in vorm van de 9R. Dit is de instapper van de reeks, wat al een beetje werd verwacht.

Er komen dus toch drie smartphones uit in de nog aan te kondigen OnePlus 9 Series. Dat heeft Pete Lau, CEO bij het merk, bekendgemaakt in een interview met News18. Lau zegt dat de OnePlus 9R een feit, maar hier in Europa gaan we niet zoveel merken van deze telefoon.

OnePlus richt zich met de 9R exclusief op de markt in India. Hier in Europa krijgen we gewoon enkel de 9 en de 9 Pro. De 9R is gepositioneerd boven de goedkopere Nord reeks, maar heeft minder snufjes aan boord in vergelijking met de 9 en 9 Pro. Onder andere 5G connectiviteit en gaming zijn belangrijke speerpunten voor de 9R.

Het is nog niet bekend wat de 9R moet gaan kosten. Uiteindelijk niet zo heel relevant voor ons, want wij krijgen de smartphone toch niet. OnePlus zal de 9R ongetwijfeld kort gaan benoemen tijdens de presentatie van volgende week. Want dan is het eindelijk zover. Dan stelt het Chinese techbedrijf de nieuwe 9 Series voor aan de wereld. Eén van de belangrijkste punten van de 9 Series is de camera, dat dit keer voor het eerst is mede ontwikkeld met camerabedrijf Hasselblad.