OnePlus Buds Pro review – niet voor de fijnproever

OnePlus begeeft zich in het premium segment met de nieuwe Buds Pro, in deze review zochten we uit of het ook echt premium is.

Anno 2021 is er enorm veel keuze qua Bluetooth oortjes. Kers op de taart zijn natuurlijk van die oortjes met actieve ruisonderdrukking. OnePlus doet nu ook mee binnen dit segment met de gloednieuwe Buds Pro. Maar in hoeverre kan het Chinese techmerk meedoen met de top?

Goede kwaliteit voor een lage prijs. Tja, OnePlus schommelt de laatste jaren een beetje wat dat betreft. De 9 Serie smartphones van het merk zijn zeker niet voordelig te noemen. Terwijl de Nord-reeks wel goede hardware combineert met een scherp prijskaartje. Zeker de nieuwe Nord 2 is een topper wat dat betreft. De OnePlus Buds Pro lijkt zich daar een beetje tussenin te begeven. Het is niet goedkoop, het is ook niet ontzettend duur. Je zou het kunnen omschrijven als de gulden middenweg.

OnePlus Buds Pro review – specificaties

De draadloze oortjes van het merk komen in twee kleuren. Matte Black of Glossy White. Kies zeker voor de zwarte als je niet op de zoveelste AirPods kopie wil lijken. In ons geval die Matte Black variant dus. De oortjes ondersteunen Bluetooth 5.2 en beschikken over een IP55 rating. Daarmee zijn ze tot op zekere hoogte water- en zweetbestendig.

Het draadloos bereik van de Buds Pro is zo’n 10 meter en actieve ruisonderdrukking komt in vorm van Smart Adaptive Noise Cancellation, zoals het merk dat zelf noemt. De meegeleverde oplaadcase beschikt over een batterij van 520 mAh. De dopjes zelf hebben elk een 40 mAh batterij. 10 minuten laden betekent 10 uur luisterplezier dankzij de ondersteuning van Warp Charge. Het is mogelijk om de case draadloos op te laden middels Qi-technologie. De verpakking bestaat uit het volgende:

1 x paar OnePlus Buds Pro oordopjes

1 x OnePlus Buds Pro oplaadcase

1 x Gebruikershandleiding

3 x Siliconen oordopjes (S, M, L)

1 x Veiligheids- en garantiekaart

1 x USB Type-C oplaadkabel

OnePlus Buds Pro ervaring

En, hoe bevallen ze dan? Ik moet meteen zeggen dat ze een stuk lekkerder zitten dan de goedkopere Buds. Echter is enige gewenning wel nodig. Althans, in mijn geval. Je voelt ze zitten in je oren en het kostte me wat moeite om daar overheen te stappen. Als je lekker muziek aan het luisteren bent let je daar niet zo op.

De Buds Pro zitten stevig in je oren. Beweeg je hoofd zo hard als je kan, ze vallen er echt niet uit! Handig dus tijdens het sporten of hardlopen, wanneer je veel met beweging te maken hebt.

Wat betreft de audiokwaliteit scoren de Buds Pro een dikke prima. Ben je echt een muziekliefhebber en wil je alle instrumenten snaar strak horen, dan is dit niet het product voor jou. De bass is bijvoorbeeld niet heel indrukwekkend, maar het is geen dealbreaker. Ik weet zeker dat de gemiddelde consument hier meer dan voldoende aan heeft. Op de fiets naar je werk of even in de trein muziek luisteren via de Buds Pro is waar het product in excelleert. Het gemak van de oortjes in combinatie met oké luisterkwaliteit is een duimpje omhoog waard. Reis je elke dag 3 uur op en neer dan zou ik zeggen; kies voor een koptelefoon.

Actieve ruisonderdrukking

De actieve ruisonderdrukking zou ik met een voldoende willen omschrijven. OnePlus zet hier niet de nieuwe standaard mee of zo. Randgeluiden als de wind, een krakende deur of voetstappen van een huisgenoot worden goed gefilterd. Is diezelfde huisgenoot aan het bellen, dan hoor je dat nog steeds een beetje de stem op de achtergrond. Het blijven immers oordopjes en geen koptelefoon. Je helemaal afsluiten van de wereld is er dus niet bij. Tijdens een lange vliegtuigvlucht ligt mijn voorkeur wat dat betreft bij een kwalitatieve koptelefoon met ruisonderdrukking in plaats van de OnePlus Buds Pro. Voor het dagelijkse leven voldoen de Buds Pro echter prima.

Bediening

De bediening van de oortjes verloopt door de stengel aan te raken. Dit is absoluut niet mijn ding. Meerdere keren overkwam het me dat ik de oortjes aan het corrigeren was qua zitpositie. Je zit dan aan die stengel en hop, voor je het weet heb je per ongeluk op een ‘knopje’ gedrukt.

Een grappige feature is de Zen Mode Air. Daarmee kun je rustgevende geluiden beluisteren. Het is heel persoonlijk of je daar wat aan hebt. Ik ben die geluiden na 3 minuten luisteren wel weer zat, maar ik kan me er iets bij voorstellen dat er mensen zijn die hier wel gebruik van gaan maken.

Batterijduur

De batterijduur is echt top moet ik zeggen. De OnePlus Buds Pro gaan tot wel 38 uur mee als je de oplaadcase tussendoor gebruikt. Even 10 minuten in de case en je kan er weer 10 uur tegenaan.

Conclusie

De OnePlus Buds Pro kosten € 149,-. De voorverkoop ging op 18 augustus van start. De oortjes zijn erg prettig in gebruik en hebben een behoorlijk lange batterijduur. Als je hoopt op een premium ervaring, dan kunnen de Buds Pro allicht teleurstellen. Ze zijn niet zo duur als premium concurrenten en daar is de kwaliteit ook naar. De oplaadcase is niet van het mooiste materiaal, de geluidskwaliteit is niet uitmuntend en de actieve ruisonderdrukking heeft zo zijn limieten. Daar staat dan ook tegenover dat de Buds Pro bijna de helft goedkoper zijn in vergelijking met de AirPods Pro van Apple.

Pluspunten

Zitten stevig in je oren, vallen er niet uit

Prijs is gezien de kwaliteit oké te noemen

Actieve ruisonderdrukking is een fijne toevoeging

Lange batterijduur

Draadloos opladen van de case

Minpunten