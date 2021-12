OnePlus Buds Z2: noise cancelling voor nog geen 100 euro

De lat komt prijstechnisch steeds lager te liggen. Het is OnePlus met de Buds Z2 die de drempel van noise cancelling onder de 100 euro legt.

Het Chinese techbedrijf OnePlus gaat niet over één nacht ijs met de Buds-serie. Het merk heeft inmiddels meerdere varianten uitgebracht. Daar komt nu de OnePlus Buds Z2 bij. Een nieuwe set draadloze oordopjes met noise cancelling voor een schappelijke prijs. Het merk zegt met deze doppen noise cancelling voor een grotere doelgroep toegankelijk te maken.

Nu heb je noise cancelling en je hebt noise cancelling. Dat wil zeggen dat er een behoorlijk verschil in kwaliteit kan zitten tussen producten. Een Sony koptelefoon van enkele honderden euro’s is uiteraard beter in het filteren van geluiden dan dit soort dopjes van nog geen honderd euro. OnePlus zegt dat de Buds Z2 in staat zijn om ruis tot 40 dB weg te filteren. Verder zijn de oortjes uitgerust met 11 mm dynamische drivers en een trio van microfoons op elk oortje wat het voeren van een telefoongesprek ten goede komt.

De batterijduur van de dopjes bedraagt 38 uur. Er is ondersteuning voor Flash Charge. Dat betekent dat je alweer vijf uur muziek of podcasts kan luisteren na slechts tien minuten opladen. De Buds Z2 komen in de kleuren Pearl White en Obsidian Black op de markt. Ze beschikken over een IPX4-classificatie, voor bescherming tegen waterdruppels. Meenemen naar de sportschool in combinatie met een heftige zweetsessie is dus geen garantie dat ze het blijven doen.

Vanaf 20 december zijn de OnePlus Buds Z2 verkrijgbaar in de kleur Pearl White. De Obsidian Black variant volgt in januari. De adviesprijs ligt op 99 euro.