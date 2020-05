OnePlus en Epic kondigen game aan

Een voorproefje van de samenwerking tussen OnePlus en Epic Games brengt een game naar voren.

Het partnerschap van OnePlus en Epic Games gaat verder dan Fornite vloeiend laten draaien op een OnePlus 8. De ambitie is natuurlijk om meer te betekenen en dat doen de beide partijen middels een eigen mini-game.

De game heet Creative Island ‘90’. Morgen om 16:00 is de officiële onthulling van de game van OnePlus en Epic Games. De mini-game is ontwikkeld in samenwerking met Team Evolve en is eigenlijk een game in een game. Dit komt omdat het spel te spelen valt in de wereld van Fortnite. Het is voor alle spelers toegankelijk via Creative Mode.

90’ bestaat uit vijf losse mini-games die elk negentig seconden duren en gericht zijn op de thema’s ‘snelheid’ en ‘soepel’’behendigheid’. Maximaal 16 spelers kunnen strijden om de meeste punten in alle vijf de mini-games.

De benaming 90 is natuurlijk een verwijzing naar het aantal Hz waar je Fornite op kunt spelen. De game Fortnite van Epic Games op de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro speel je met een unieke 90 Hz.

Vanaf morgen 16:00 is Creative Island ‘90’ te vinden in de wereld van Fortnite. Check de video hieronder om alvast een voorproefje te krijgen. Het is afwachten wat de kersverse samenwerking tussen het Chinese OnePlus en het Amerikaanse Epic Games nog eventueel verder gaat betekenen.