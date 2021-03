OnePlus heeft geen vertrouwen in eigen besturingssysteem? - Apparata

OnePlus maakt de opvallende keuze om hun eigen besturingssysteem in de thuismarkt om te ruilen voor die van OPPO.

OnePlus en OPPO zijn goede vrienden. Ze vallen immers onder hetzelfde moederbedrijf en OnePlus is zelfs grotendeels van OPPO. Dat motiveert waarschijnlijk een opvallende keuze van de flagship killer. OnePlus gaat namelijk in thuisland China niet meer het eigen besturingssysteem, OxygenOS, gebruiken. In plaats daarvan krijgen Chinezen voortaan ColorOS.

OnePlus switcht besturingssysteem

OnePlus maakt via het eigen forum bekend dat gebruikers in China voortaan ColorOS zullen ontvangen in plaats van HydrogenOS. Dat is weer de naam voor wat wij als OxygenOS kennen.

Vanaf de OnePlus 9 zal er in het thuisland dus gebruikgemaakt worden van OPPO’s besturingssysteem. Naar eigen zeggen is dat wat gebruikers zelf willen. Voor gebruikers buiten China verandert er – tenminste voorlopig – niets aan het OS.

Op basis van feedback [van onze Chinese gebruikers], zal de Chinese tak van OnePlus voortaan gebruikmaken van een custom versie van ColorOS. Het zal specifiek aangepast zijn voor OnePlus-smartphones, beginnende bij de OnePlus 9-serie. Voor al onze gebruikers buiten China zal OxygenOS gewoon blijven. In de toekomst zullen we toegewijd blijven aan het leveren van een snelle, soepele ervaring met OxygenOS.

Het is niet helemaal duidelijk waarom OnePlus hun eigen besturingssysteem aan de kant zet voor die van OPPO. Niet dat er iets mis is met ColorOS, maar het is wel gek dat een merk hun eigen software inruilt voor die van een ander. Uiteraard zijn de twee bedrijven sterk verbonden en vanaf de OnePlus 9 gaat die verbinding een stapje verder!