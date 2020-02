OnePlus krijgt nu ook deze Google Assistent-functie

Dit kun je ermee.





In het zomer van 2019 kondigde Google Ambient Mode aan voor de Assistent. De functie zou beschikbaar worden op geselecteerde apparaten met een vereiste dat minimaal Android 8.0 geïnstalleerd was.

Met Ambient Mode kun je de smartphone een functie geven tijdens het opladen. Bijvoorbeeld een digitaal fotolijstje of breng informatie over de muziek in beeld. Het activeert in feite een slim scherm die te gebruiken is terwijl je smartphone aan de lader ligt.

Ambient Mode komt nu ook naar smartphones van OnePlus. Zelfs op de oudere toestellen van het merk kun je met de functie aan de slag. Ambient Mode is namelijk te gebruiken vanaf de OnePlus 3 en nieuwer.

Let wel: de uitrol van deze functionaliteit gaat in stapjes. Het kan dus nog een week of zelfs een paar weken duren voordat ook jij aan de slag kan met Ambient Mode op je OnePlus. Check de video hieronder om de diverse functionaliteiten van Google Ambient Mode te zien.